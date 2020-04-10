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民政部：全国共为6155.3万人次的困难群众发放补贴18.8亿元

2020年04月10日15:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，民政部社会救助司一级巡视员伊佩庄表示，受新冠肺炎疫情的影响，今年以来，全国大部分地区都启动了联动机制，为困难群众发放价格临时补贴。据不完全统计，截至目前，全国共为6155.3万人次的困难群众发放了补贴18.8亿元，其中低保对象是5446万人次，特困对象是639万人次，低收入家庭等其他困难群众70.3万人次，月人均获得补贴47元，其中湖北省为370万人次发放了价格临时补贴4.4亿元，人均获得补贴120元。

伊佩庄指出，这次中央决定阶段性提高价格补贴标准，是对困难群众雪中送炭的好事，可以有效消除疫情对困难群众基本生活的不利影响。民政部将更加积极主动地配合发改委、财政等部门做好落实工作。一是指导地方民政部门配合做好价格临时补贴资金的测算工作。二是确保价格临时补贴以社会化发放的形式，及时、足额地发放到困难群众手中。三是加强跟踪监测，掌握各地发放情况，做好统计工作，及时研究解决可能出现的各种问题。

(责编：刘卿、李栋)


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