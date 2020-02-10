气溶胶对新冠肺炎流行影响有限

本报讯 （记者张磊）2月8日，上海市疫情防控进展新闻发布会上，上海市民政局有关负责人表示，目前可以确定的新冠肺炎传播途径主要为直接飞沫传播、气溶胶传播和接触传播。就在一天前，2月7日，国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》中指出，新冠肺炎的主要传播途径为呼吸道飞沫和接触传播，气溶胶和粪—口等传播途径尚待明确。

对此，记者专访了中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友。他指出，气溶胶传播是指飞沫在空气悬浮过程中失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核，形成飞沫核，可以通过气溶胶的形式漂浮至远处，造成远距离的传播。“因此，从逻辑上看，存在飞沫传播的传染病，或多或少都有可能存在气溶胶传播。只是这种方式在不同传染病传播流行中所起的作用不同。”吴尊友说，“但目前缺乏明确的证据证明气溶胶也是新冠肺炎的主要传播途径之一，呼吸道飞沫传播和接触传播仍是新冠肺炎的主要传播途径。”

对普通公众而言，在一般的工作生活条件下，采取正确佩戴口罩的防飞沫传播防护措施，足以得到有效保护。“在公共场所，尤其是密闭环境中佩戴口罩，勤洗手，是最有效的防护措施。”吴尊友说。

吴尊友认为，即便按照“逻辑推论”存在气溶胶传播的形式，其在新冠肺炎中也占比极小，属于“非主流”，依据来自流行病学调查结果。他解释，如果是以气溶胶传播为主，那么，在流行病学调查时会出现一种现象，即很多病例找不到明确的传染源。因为气溶胶会相对较长时间悬浮在空气中，“可能一个人并没有与感染者有过近距离接触，但他们在相隔不长的时间内乘坐过同一部电梯，那么，就会因吸入悬浮在电梯间里的气溶胶染病”。而目前的流调结果显示，近九成的新冠肺炎感染病例可追踪到与确诊病例有过近距离的密切接触史。“这符合飞沫和接触传播的特征。”吴尊友说，因此，飞沫传播和接触传播仍是目前新冠肺炎的主要传播途径。

吴尊友表示，飞沫传播距离很短，不会在空气中长期漂浮。如果不是在密闭空间里，通风会使飞沫在空气中形成的病毒浓度降低。所以建议每天至少保证有一定的时间开窗通风，这是降低感染风险的有效措施。