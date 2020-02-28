科技部：通风良好的环境 普通人几乎没有气溶胶感染风险
人民网北京2月28日电（王国菁）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，截至目前研究的结论显示，呼吸道飞沫传播和密切接触传播仍然是新冠病毒的主要传播路径。
吴远彬称，新冠病毒粪口传播的能力和条件还需要进一步开展相应的研究证实。气溶胶传播要同时满足密闭空间、较长时间、高浓度病毒这三个条件，气溶胶传播在极端条件下才有可能发生，对普通人而言，在通风条件良好的日常生活环境当中，传播的可能性很小，几乎没有气溶胶感染风险。
“只要我们坚持正确地认识、科学地防护，就可以做好防疫和复工生产两方面的兼顾。”吴远彬表示，当前疫情发展态势积极向好，但仍然是疫情防控的关键时期，要把防疫和复工的关系处理好，既要坚决防止疫情的死灰复燃，又要有效地做好复工复产。
吴远彬介绍了复工复产时的三项防护措施：一是超市、农村赶集等人员密集场所不要麻痹大意，要做好个人防护，戴口罩，勤洗手，做好个人卫生，防止通过呼吸道飞沫和密切接触传播。
二是在相对密闭的空间，除了做好个人防护外，还要加强通风，并注意环境消毒，保持下水道的通畅。
三是在开放的空间，如农村的田间地头、空旷通风的工厂车间、人流较少的开放空间，可正常工作，不用过度防护。
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