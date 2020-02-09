国家发展改革委：武汉生活物资供应有保障 价格预计总体平稳

人民网北京2月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资生产保供相关情况召开新闻发布会。会上，国家发展改革委经贸司副司长陈达就防疫工作中物资供应情况做简单介绍。

陈达表示，按照中央应对肺炎疫情工作领导小组的部署，国家发展改革委、商务部牵头，多部门参与的生活物资保障组。自组建以来，各部门全面履责、全力奋战，建立健全快速响应和联动的工作机制，加强与武汉等重点地区对接，并成立工作专班，制定并实施保供稳价预案。

陈达介绍，武汉这样的重点地区，主要是保障蔬菜、肉类、粮油等生活必需品供应，突出紧抓三方面工作，实时监测、对接资源、协调运输。

首先，实时监测方面，主要是对武汉市大型批发市场、超市的供应和价格情况实行日监测报告制度，及时发现并处置潜在的供应风险，例如，1月26日，发现武汉市部分蔬菜品种出现供应偏紧情况，我们立即组织协调山东省寿光市紧急调运350吨蔬菜。

其次，对接资源方面，主要是协调有关方面准备好随时可调运供武汉市和湖北省使用的重要生活物资，比如在江浙沪地区安排1万吨中央储备冻猪肉，专门为武汉市备用，近日将直接发运2千吨至武汉市。

最后，协调运输方面，建立武汉市生活物资保障的供应保障线，畅通鲜活农产品绿色通道，例如，2月4日，我们紧急协调云南省供武汉市蔬菜运输中途受阻问题。

在全国范围保供方面，我们主要采取以下六项举措：

一是迅速启动重要民生商品价格应急监测，及时预警、及时处置。

二是加大复工复产的力度，增加重要生活物资的供应。

三是指导地方引导商业企业增加商业库存，充实生活必需品的地方储备。

四是加大金融支持力度，配合有关部门对生活必需品保供的重点企业给予贷款优惠利率等政策支持。

陈达表示，从最新监测数据看，2月8日，全国36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，猪肉价格小幅上涨后趋稳，鸡蛋价格稳中趋降，15种蔬菜价格比1月30日高点回落10个百分点。从后期看，全国以及武汉市等重点地区重要生活物资供应有保障，价格预计总体平稳，我们将持续加强监测，对可能出现的个别地区、个别品种供需矛盾及时予以解决，尽最大的努力保障人民群众的生活需求。