10000吨中央储备冻猪肉专供武汉

[截至2月8日24时，据31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例33738例，其中重症病例6188例，累计治愈出院病例2649例，累计死亡病例811例，累计报告确诊病例37198例，现有疑似病例28942例。累计追踪到密切接触者371905人，尚在医学观察的密切接触者188183人。]

2月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重要生活物资生产保供有关情况。

国家发展改革委经贸司副司长陈达表示，在江浙沪地区安排了1万吨的中央储备冻猪肉，专门为武汉市备用，近日将直接发运2000吨至武汉市。

全国11921名医护人员驰援湖北

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说：“全国除湖北外其他省份每日报告的确诊病例数从2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度达到42.8%，这表明各地联防联控机制以及严格管理等防控措施正在发挥作用。”

他提到，截至目前，国家卫生健康委已累计从全国调派11921名医护人员驰援湖北。

国家发展改革委经贸司副司长陈达说，1月26日，发现武汉市部分蔬菜品种出现供应偏紧的情况后，立即组织协调山东省寿光市紧急调运了350吨蔬菜。

他提到，在江浙沪地区安排了1万吨的中央储备冻猪肉，专门为武汉市备用，近日将直接发运2000吨至武汉市。

武汉14个露天马路市场开始营业

“连日来，湖北生活必需品市场运行总体平稳，库存基本稳定，生活必需品价格进一步回落。”

商务部市场运行司副司长王斌说，湖北省重点调查企业大米、面条、食用油、禽肉、牛奶商业库存可以保障10至15天的供应，猪肉、鸡蛋可以保障5天左右的供应，蔬菜动态库存可以保障3天左右的供应。

“大家一听只能保障三五天，也不要紧张，因为这是动态库存，每天销货以后还有持续的货源补充进来。武汉市生活必需品供应状况明显改善。”

他提到，武汉市政府正在推动逐步恢复农贸市场经营，组织露天马路市场营业，截至2月8日已经有14个露天马路市场开始营业，“这些马路市场比较开阔，不用排队，周边的居民还是非常愿意到这里来采购。”

粮食生产加工企业复工率达94.6%

王斌在会上介绍，疫情发生后，商务部对相关大中城市出现返程可能比较集中、生活必需品需求增加的情况做了部署。

“我们确定了500家重点保供企业，其中400家是生产企业，50家大型农产品批发市场，20家全国骨干的跨区域的连锁企业集团，还有10大电商平台，以及一部分餐饮企业，总共是500家。”

国家发展改革委经贸司副司长陈达说，目前，除了湖北省外，全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。据监测，截至2月7日，全国口罩生产企业按产能计算的复工率已经达到73%；全国重点监测的粮食生产、加工企业的复工率达94.6%；天然气、电力、成品油供应充足；民航、铁路、水路运输网络运营正常。

王斌说，疫情比较严重的地区要优先组织生活必需品经营企业复工，增加供应网点，方便群众生活。疫情不那么严重的地区，要适当扩大多业态经营范围，不能再搞“一刀切”、一管了之。

答记者问

检测呈假阴性为何频繁出现？

有记者在发布会上问道：“为什么会频繁出现检测呈现假阴性的情况？这会不会导致有大量的新冠肺炎患者被漏诊？”

对此，北京大学人民医院呼吸内科主任高占成说，任何病毒的核酸检测检出率都不可能是百分之百的，对新型冠状病毒的核酸检测也不例外，它检出假阴性也在所难免。

“同时，检测检出率的结果也和患者本身病情轻重程度、疾病发展的不同阶段、取样采样的方式方法和实验室自身的检测条件等等多种因素相关。”

他说，对于确诊新冠肺炎，核酸检测也是一个不可或缺的手段，如果检测结果呈阳性，可以确诊为新冠肺炎，如果初次检测结果阴性的属于疑似病例患者，按照卫生健康委现行诊疗方案的要求，需要在定点医院进行隔离治疗，严格观察。

猪肉供应是不是有保障？

有记者提问，猪肉供应是不是有保障？

对此，农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮说，从非洲猪瘟疫情防控形势看，2019年全国共报告发生非洲猪瘟疫情63起，扑杀了生猪39万头。目前，全国所有省份的疫区都解除了封锁。自去年12月24日以来，全国没有报告发生新的疫情。

他提到，从新冠肺炎疫情影响来看，当前生猪生产总体势头是好的，但新冠肺炎疫情出现后，也带来了不小的影响。

“一些地方的猪肉供应偏紧，价格出现了一定幅度的上涨。”他表示，目前正着力推进尽快恢复正常的生猪生产经营秩序。统筹做好压实地方责任、督导政策落实、强化监测调度、加强疫情防控、加快扩充产能等重点工作，确保年底前生猪产能基本恢复到接近常年的水平。

本组文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙