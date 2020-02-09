国家发改委：提升生活物资调运能力 应对节后大中城市生活必需品需求

人民网北京2月9日电（董童）9日，在国务院联防联控机制就重要生活物资生产保供有关情况举行的发布会上，谈到对于大中城市肉蛋奶必需品需求会急剧增加的应对措施时，国家发展改革委经贸司副司长陈达表示，每年春节假期结束后，随着大量务工人员返程，粮油、肉、蛋、奶、蔬菜等生活必需品需求都会增加，今年疫情防控的因素叠加，生活必需品保供压力比往年要大一些。

陈达指出，为此，发改委会同商务部等有关部门正在并将继续着力做好三方面工作。

一是进一步完善监测预警处置机制。在现有的实时监测基础上，进一步增加监测的力量，加大监测的频次，突出重点品种、重点地区，对供应方面的苗头性问题做到早发现、早处置。

二是进一步增加生活物资的市场供给。在做好疫情防控工作的基础上，积极支持生活必需品的相关企业推进复工复产，奠定市场供应的物资基础。同时继续推动大中城市及其周边的相关骨干企业增加可供调运、可供使用的资源，做好相关城市之间的供需衔接。

三是进一步增强持续的调节调运能力。在调节方面，主要是指导各地发挥好当地的大型骨干生产流通企业的作用，引导企业增加重要生活物资的商业库存。同时针对政府储备薄弱的品种，指导城市政府制定增储计划，哪个品种储备少了多增加一点。调运方面主要是协调督促各地严格落实重要生活物资运输顺畅通行的相关规定和要求，一段时间以来，相关部门都已经出台了保障重要生活物资顺畅运输的相关规定和要求，所以一定要落实好。同时着力破解区域范围之内“最先一公里”起运，也就是在田间地头村口起运，以及“最后一公里”末端配送的梗阻问题，提升生活物资调运能力。