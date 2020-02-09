国家发展改革委：40余个北方冬春蔬菜储备城市共储蔬菜30多万吨

人民网北京2月9日电 （刘卿）近日，有媒体报道称，疫情期间市场上存在鲜叶菜品种少、价格高等情况。如何解决疫情期间蔬菜供应的结构性矛盾，供货不及时问题？对此，国家发展改革委经贸司副司长陈达在9日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，为保障重点地区蔬菜供应，发改委与有关部门指导地方做好产销对接、用好商业力量、发挥地方储备作用三方面工作。

陈达表示，首先，加强产销对接。产销对接对于增加供应非常有效，主要指导地方，特别是城市政府，组织本地蔬菜经销大户与蔬菜主产地种植大户进行对接，签订购销协议，稳定蔬菜供应关系，确保应急情况下，随时有菜可供、可调。例如，指导北京市新发地批发市场经销大户与寿光种植大户进行产销对接，签订购销协议。

其次，用好商业的力量，发挥好生产流通企业的作用。主要是指导地方政府引导本地流通企业适当增加商业库存。同时，协调周边地区生产销售企业备好备足相关资源，以便随时调往相关城市，通过本地企业和周边地区企业的内外联动来保障供应。

与此同时，优化商业力量，发挥好流通企业的积极作用。发改委、商务部指导相关行业协会，共同发起保供稳价、持续开业倡议，参与并响应倡议的零售企业门店覆盖全国大部分主要地级以上城市，为保供提供有力支撑。

最后，发挥地方储备的作用。主要指导部署北方大城市完善冬春蔬菜储备制度，根据当地产销实际情况，适当增加储备规模和储备品种，一旦市场供应出现短缺，及时组织投放，并通过向外部蔬菜生产基地采购等方式，及时对储备进行补充。

同时，据初步统计，目前北方参与冬春蔬菜储备的城市有40多个，共储有30多万吨的耐储蔬菜。