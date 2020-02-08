疫情当前乳腺癌患者咋治疗 专家制定方案

“我想大家都辛苦一点，都在努力，相信疫情总是能过去，能够盼来平安那天。祝福大家新春平安，希望大家在特殊时期，保持良好的身体状态，保持良好的心理状态，平平安安的渡过这一关！”

——江泽飞

疫情当前，宅在家就是对祖国的最大奉献理，这却让身患肿瘤、本就免疫力较弱的患者进退两难。按时就诊检查、及时治疗对很多患者都无法实现。是否可以延迟治疗，哪些患者可以延迟治疗，怎样合理调整治疗方案，如何与肿瘤科医生更好沟通联络，便成了近期众多肿瘤患者和医生最关心的问题。不要着急，这里为你带来中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长兼秘书长、CSCO乳腺癌专家委员会主任委员、解放军第五医学中心肿瘤内科主任江泽飞的疫期诊疗方案，与患者共克时艰。

特事特办 科学合理及时调整治疗

肿瘤治疗尤其是放化疗易导致机体抵抗力下降；同时，在投疫时期，肿瘤患者在心理上更加敏感，由此可能带来面对疫情时的困惑，“如果不治疗，会不会耽误治疗时机？”、“如果做治疗，是否会伤害更大？”、“免疫力低去医院，是否会更容易感染新冠病毒？”等等。此外，肿瘤治疗如果因放化疗血象低引起发烧，是否更容易跟病毒性肺炎混淆。对此，江泽飞认为，每一位肿瘤科医生，都应该在这场前所未有的疫情当中，认真思考，为自己的患者雪中送炭，在条件允许的情况下，根据具体病情，及时合理调整治疗计划。

1、术后辅助内分泌治疗、辅助靶向治疗，目的是预防术后复发转移。目前，辅助内分泌治疗的常规疗程为5~10年，5年之内，中断2~4周，对预后的影响并不大。同样，治疗周期在一年的辅助靶向治疗，被迫延期2~4周，对总体治疗影响并不大。江泽飞表示，对于预防复发转移治疗的患者（辅助内分泌和辅助靶向治疗），近期如无法去医院取药或接受治疗，可以推后2~4周，等新冠肺炎疫情稳定以后再去医院接受取药和治疗，这对治疗效果影响不大。

2、拟行择期手术的患者。江泽飞表示，如患者只是怀疑恶性，或是已经完成术前新辅助治疗拟进行手术，其原计划切除可疑病变或待术后两周进行手术的患者，可以等待2~4周再进行疫情排查后，按计划进行手术。一方面可以进一步完善检查，另一方面2~4周也是新冠病毒的隔离期，待情况相对平稳后，进行手术治疗。术后放疗患者也可适当延迟开始辅助治疗，通常乳腺癌的术后放疗需在手术后3~6个月完成，但在当前形势下，综合进出医院的个人防护，以及放疗可能导致免疫力下降等原因，延迟1~2个月还是可以的。

3、复发转移患者的治疗。这类患者治疗的原则是尽可能延长患者的生存时间，保证生活质量。可以结合晚期乳腺癌治疗中“节拍治疗”的理念，拍子再慢些，调整患者用药周期，病情允许时适当延长停药时间，避免在当前疫情下出入医院，增加不必要的感染风险。

江泽飞指出，患者调整治疗的时机和方案选择，一定要根据病情结合既往接受和今后治疗机会而定。对于早期患者，应充分评估风险，权衡利弊，对于晚期患者，更应结合既往治疗方案，制定适合当前疫情的合理个体化方案。

“长处方”以减少配药次数，口服药替代注射用药

江泽飞认为，当前疫情下，除了上述延迟治疗方案外，建议尽量用口服药物取代静脉注射用药，以更大程度确保患者治疗不受影响。国家医疗保障局也推出了特殊时期实施“长处方”报销政策，支持医疗机构根据患者实际情况，合理增加单次处方用药量，减少患者到医疗机构就诊取药次数。

江泽飞表示，乳腺癌患者有一个相对优势，激素依赖型可以采用内分泌治疗，且大部分内分泌治疗是口服药，因此对术后预防复发转移的患者，坚持长期口服内分泌治疗，又能够以“长处方”多开些药回家，确保在家好好治疗，防疫治疗两不误，不必急于去医院检查。

正在接受输液化疗的患者，如有可能也可以改为口服化疗。春节假期带药回家，原计划正月初七或正月十六复诊的患者，可以延期2~4周复诊。如果患者受体阳性，可以借此机会主动改为口服内分泌治疗，不必等到化疗无效再改。HER2阳性的晚期患者，可以改用口服靶向药物。皮下注射的卵巢功能抑制药物可以选用每三个月用一次的长效制剂。预防和治疗化疗后白细胞下降的升白药，也可以尽量采用长效制剂，这样既能保证患者化疗安全，也减少患者来院次数。

对于需要化疗的新辅助、术后辅助和复发转移患者，可以尽量选用便于门诊治疗的短时输液。

江泽飞认为，有医保“长处方”好政策，患者通过内分泌治疗、口服化疗、口服靶向药物，应用长效制剂和短程输液治疗，能确保大部分患者能够完成计划治疗，最大程度减少由于防疫要求对治疗的影响。

在线实时答疑 最大程度实现患者获益

江泽飞谈到当前由中国临床肿瘤学会乳腺癌专家委员会（CSCO BC）牵头进行的全国100＋乳腺癌专家，面向全国乳腺癌患者及家属的在线义诊项目，自2月3日～2月12日，连续10天，每天下午4~5点，乳腺癌专家线上答疑解惑，为全国乳腺癌患者提供诊断、治疗方案等。活动搭建初期，发起这一倡议提出这一方案时，就有百余名专家积极报名，踊跃参加，而活动开展两日以来，受到了社会各界认可，患者和家属的欢迎，他们称之为“雪中送炭”的好节目。

这项活动的初衷，也是因为目前很多城市，很多社区，都采取封闭式管理，不断有患者来询问病情和治疗，因此，我们就借助这个网络平台进行患者的线上门诊。CSCO BC的专家成员，在短短6个小时之内，就有100多名专家报名参加线上答疑的活动。很多担任医院领导职务的专家，也都在疫情重要时刻坚持线上答疑。几天活动的结果令人倍感欣慰，患者大大获益，CSCO各专委会和不少医学专家也都纷纷开始推出此类活动，为自己的患者提供有效的线上资讯。

同时，江泽飞也希望借助这次线上答疑的经验，将线上平台进一步发展成为高效环保的沟通交流模式，将肿瘤指南解读、病例多学科协作（MDT）等内容在线上平台得以实现。此外，更希望能够通过线上平台，联合全国乳腺癌领域的医生，进行定期的公益活动。这样患者即便不能来大城市进行治疗，仍然可以通过线上平台，共享诊疗信息，在专家给出相应的治疗方案之后，让患者在当地医院，实现治疗的延续性，提高管理效率。

亲历SARS和新冠 让医者信念更加坚定

2003年SARS肆虐之时，江泽飞同在北京坚守，他科室就有同事亲身参与了小汤山医院的救治工作，“我有不少的同学和战友，包括领导也都是在抗击SARS一线工作，他们做得非常出色”。江泽飞回忆道：“我们当时的病房也进行了隔离，因为北京是疫区，因此我们把患者留在医院治疗，让患者在北京接受良好的治疗和有效隔离，不给政府和社会添乱”。

“各级领导重视，现在的医疗技术和专家水平高了很多，那么多的高级专家，那么多院士都参加现场救治。再加上现在发达的网络通讯技术和大数据分析，能够提供实时动态的疫情监控”。江泽飞很有信心地说到，希望经历这次事件，咱们的疾病防控体系能有根本性的提升，也更希望每一个人，无论是政府官员、科学家、疾控专家、临床医生，大家都永远把公共安全放在第一位，把百姓健康放在第一位。