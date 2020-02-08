专家回应“粪口传播”：饭前便后注意洗手是防护的重要措施

人民网北京2月8日电（记者孙博洋） 国务院联防联控机制新闻发布会在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅举行，就疫情防控中维护市场秩序等相关情况进行了介绍。中国疾病预防控制中心研究员冯录召就网友关心的问题进行了解答。

关于近期大家关注的新型冠状病毒肺炎粪口传播的问题，冯录召回应表示，目前来看，新型冠状病毒主要的传播途径还是经过呼吸道飞沫传播和接触传播。所谓的粪口传播指的是如果患者粪便污染了食品、水，通过进入人体消化道而感染，病从口入，这是我们常说的粪口传播的通俗说法。

冯录召表示，粪口传播在传染病里面并不少见，比如手足口病、霍乱都是粪口传播的传染病。近期国家卫健委组织专家研究，在部分省份报告的确诊病例中粪便标本检测到病毒核酸阳性，提示新冠肺炎有粪口传播的可能性，但是现在还不能确定能不能通过进食被病毒污染的食物或水而引起感染或传播。但是当前防控工作已经充分考虑了粪口传播途径的风险，在国家卫健委2月6日印发的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》中已经对实验室的检测、密切接触者的管理、特定人群的防护和特定场所的消毒提出了相应的措施和要求。

冯录召表示，下一步我们要继续加强研究，明确冠状病毒会不会通过进食受病毒污染的食物引起感染。对于公众来讲，尤其是对于餐饮从业人员，要养成良好的个人卫生习惯，保持手卫生，饭前便后、接触容易污染的物品后要洗手，这也是我们防护新型冠状病毒感染的一个非常重要的措施。