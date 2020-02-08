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市场监管总局：重拳打击口罩生产上游设备及原辅料投机涨价者

2020年02月08日16:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月8日电（记者孙博洋） 8日，国务院联防联控机制就介绍疫情防控中维护市场秩序等相关情况召开新闻发布会。国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局副局长陈志江表示，严查口罩等防控物资的制造设备和原辅料投机涨价者，经查实，凡疫情防控期间口罩等生产设备制造，原辅材料企业确实存在哄抬价格等违法行为的，依法从重、从严、从快查处并公开曝光。

对于记者提出的“现在有不少生产口罩的厂家反映他们的生产成本增加，有的甚至被迫停产”的情况，陈志江回应表示，前期市场监管总局在打击哄抬口罩价格方面主要集中在销售端。目前生产端的问题日益凸显，特别是口罩等防控物资制造设备和原辅材料上涨过快，这个问题也引起了中央领导同志的高度重视，要求严查投机涨价者。

陈志江表示，市场监管总局高度重视，坚决贯彻中央领导同志的指示批示精神，2月5日，印发了《关于疫情防控期间严厉打击口罩等防控物资生产领域价格违法行为的紧急通知》，并召开电视电话会议进行部署，对口罩等重要防控物资实现从生产到消费的全链条监管。具体有四项措施：

第一，摸底数。通过工信部和市场监管总局登记注册系统摸清口罩等防控物资生产设备和原辅材料供应企业的基本情况，做到心中有数，不打没有准备之仗。

第二，出重拳。要求全国市场监管部门持续加大监督检查力度，经查实，凡疫情防控期间口罩等生产设备制造，原辅材料企业确实存在哄抬价格等违法行为的，依法从重、从严、从快查处并公开曝光。市场监管总局和公安部将联合下发通知，对上述企业哄抬价格的，将进行联合打击。

第三，促自律 。发挥社会共治积极作用，引导相关企业加入市场监管总局倡导的“保价格、保质量、保供应”系列行动，让企业自觉恪守商业道德，承担社会责任。

第四，要做好服务。全国市场监管部门全力支持口罩等防控物资恢复和新增产能，特事特办，开通绿色通道，确保企业尽快开工投产，既加强监管也做好服务。

(责编：刘卿、李栋)


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