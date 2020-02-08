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市场监管总局：对口罩乱涨价行为亮红线 严厉打击重典治乱

2020年02月08日16:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月8日电（记者孙博洋） 国务院联防联控机制新闻发布会在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅举行，就疫情防控中维护市场秩序等相关情况进行了介绍。国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局副局长陈志江表示，对于口罩乱涨价问题发公告，亮红线，强化监管，严格执法，严厉打击，重典治乱。

陈志江表示，社会各界对口罩乱涨价的反映也非常强烈，据不完全统计，近期12315举报平台收到的举报中约有45%是反映口罩乱涨价问题，国务院办公厅“互联网+监督”平台转来市场监管总局有关价格舆情反映的问题中，约77%是反映口罩乱涨价问题。对此，市场监管总局高度重视，在狠抓落实、落细、落到位上下功夫。

他表示，对于口罩乱涨价问题主要有以下措施：

一是发公告，亮红线。1月25日，市场监管总局发布《关于坚决维护防疫用品市场价格秩序的公告》，要求各级市场监管部门依法从严从重从快打击少数经营者串通涨价、哄抬价格、价格欺诈等违法行为，坚决维护防疫用品市场价格秩序。《公告》下发以后，全国各级市场监管部门迅速出击，严肃查处少数发“疫情财”的违法经营者。

二是强化监管，严格执法。1月28日，市场监管总局召开电视电话会议，部署立即开展以口罩等为代表的防疫用品价格专项检查，对违法行为露头就打、决不姑息。截至2月7日，全国市场监管一线执法人员共出动巡查170多万人次，口罩等防疫用品价格违法案件立案3600多件，已处罚720多件，有力制止了口罩等防疫用品价格乱象。

三是严厉打击，重典治乱。市场监管总局不断加大执法力度，连续曝光典型案例。目前，市场监管总局通过官方网站和中央电视台已经曝光了6批36起价格违法典型案例，其中涉及口罩的价格违法案例29起。北京、天津、江西、上海、河北等地市场监管部门对哄抬口罩等防疫用品价格的行为从重处罚，分别处以200-300万元的罚款，有力地震慑了哄抬口罩价格的不法经营者。从目前的情况看，在各方的共同努力下，虽然供给仍有缺口，但价格基本稳定。

(责编：刘卿、李栋)


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