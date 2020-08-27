厨房里打电话会爆炸？ 多虑了

最近社会上有一则流言，说有人在厨房煮饭菜时使用手机，造成爆炸，导致6人受伤，并由此得出结论：在厨房里拨打接听手机，与加油站使用手机一样危险，如果急需打电话，必须离开有液化气灶的厨房10—12英尺左右。那么，这种说法正确吗？

其实，正常做饭时接听电话是不可能引起爆炸的，厨房煮饭菜与加油站加油这两件事情的环境也完全不同，将这两个场景相对比显然是不合适的。加油站通过油枪向汽车或摩托车油箱加注汽油时，原来空油箱内的油汽便向外飘散，加之新注入的汽油也向空中挥发，使加油的车辆周围油汽密度骤增，这是常有的情况。在这种场合使用手机一旦产生微弱的电火花，就可能发生爆炸。

而厨房里的燃气平时处于密闭状态，煮饭菜从燃气管道或燃气瓶里释放的燃气立即在灶上烧掉，不会泄漏到厨房其他地方。煮饭菜时灶上的火远远大于使用手机产生的微弱电火花。如果厨房里原来有泄漏的燃气，那么引发爆炸的应该是灶上的明火，不可能是手机产生的电火花。因此，煮饭菜时接听手机不可能引发爆炸。

如果厨房里发生燃气泄漏，那么情况就不同了。这时候，室内只要有明火，就会有爆炸的危险，不论是打电话还是产生明火、电火花的其他情况。正确的处置方法是先关闭燃气总阀，轻轻打开厨房门窗，不要开关油烟机和家里的电灯，然后迅速撤离，到户外安全场所用手机打电话向燃气公司报警。在这种情况下，流言中所说的离厨房10—12英尺处用手机报警并不安全。

为了预防厨房燃气泄漏，灶具必须买正规产品，请专业人员调试安装。居民不要擅自改变燃气管路，要定期用肥皂水刷燃气管接口，检查有无燃气泄漏。只要做好厨房燃气泄漏预防，在厨房里拨打接听手机不会造成爆炸。

（来源：科学辟谣平台）