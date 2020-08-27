热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

厨房里打电话会爆炸？ 多虑了

2020年08月27日08:37 来源：科技日报

　　最近社会上有一则流言，说有人在厨房煮饭菜时使用手机，造成爆炸，导致6人受伤，并由此得出结论：在厨房里拨打接听手机，与加油站使用手机一样危险，如果急需打电话，必须离开有液化气灶的厨房10—12英尺左右。那么，这种说法正确吗？

　　其实，正常做饭时接听电话是不可能引起爆炸的，厨房煮饭菜与加油站加油这两件事情的环境也完全不同，将这两个场景相对比显然是不合适的。加油站通过油枪向汽车或摩托车油箱加注汽油时，原来空油箱内的油汽便向外飘散，加之新注入的汽油也向空中挥发，使加油的车辆周围油汽密度骤增，这是常有的情况。在这种场合使用手机一旦产生微弱的电火花，就可能发生爆炸。

　　而厨房里的燃气平时处于密闭状态，煮饭菜从燃气管道或燃气瓶里释放的燃气立即在灶上烧掉，不会泄漏到厨房其他地方。煮饭菜时灶上的火远远大于使用手机产生的微弱电火花。如果厨房里原来有泄漏的燃气，那么引发爆炸的应该是灶上的明火，不可能是手机产生的电火花。因此，煮饭菜时接听手机不可能引发爆炸。

　　如果厨房里发生燃气泄漏，那么情况就不同了。这时候，室内只要有明火，就会有爆炸的危险，不论是打电话还是产生明火、电火花的其他情况。正确的处置方法是先关闭燃气总阀，轻轻打开厨房门窗，不要开关油烟机和家里的电灯，然后迅速撤离，到户外安全场所用手机打电话向燃气公司报警。在这种情况下，流言中所说的离厨房10—12英尺处用手机报警并不安全。

　　为了预防厨房燃气泄漏，灶具必须买正规产品，请专业人员调试安装。居民不要擅自改变燃气管路，要定期用肥皂水刷燃气管接口，检查有无燃气泄漏。只要做好厨房燃气泄漏预防，在厨房里拨打接听手机不会造成爆炸。

　　（来源：科学辟谣平台）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn