新版诊疗方案将CT结果纳入湖北临床诊断标准

近日，多名抗疫一线的医务专家呼吁，将CT检查作为新型冠状病毒感染的肺炎的主要诊断依据，结合流行病学史和临床表现判断病情，让重症患者优先住院，让轻症患者集中隔离。今天，武汉大学中南医院影像科张笑春教授告诉中青报·中青网记者，关于“将CT影像检查作为高度疑似病例筛查主要依据”的呼吁，已被纳入国家卫健委最新发布的《新型冠状病毒感染的肺炎的诊疗方案（试行第五版）》。

CT检查结果作为辅助诊断依据，一直存在于前几个版本的诊疗方案中。在今天发布的第五版试行诊疗方案中，湖北以外其他省份仍然分为“疑似病例”和“确诊病例”两类，湖北省增加“临床诊断”分类，且“疑似病例”标准修改为：无论有没有流行病学史，只要符合“发热和/或呼吸道症状”和“发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少”这2条临床表现，便可考虑为疑似病例。疑似病例具有肺炎影像学特征者，为临床诊断病例。确诊病例诊断标准未变。

实际上，无论是CT检查还是核酸检测都不能保证诊断绝对准确。首都医科大学宣武医院一名医务人员告诉记者，的确存在CT结果显示有问题而核酸检测为阴性的疑似患者。

根据当前的筛查确诊流程与试剂盒使用现状，不少CT结果显示为病毒性肺炎的患者既不属于疑似病例也无法得到确诊，因此不能得到集中隔离或治疗。

武汉科技大学医学院副教授曾燕表示，CT影像结果可以提示病毒性肺炎等多种可能，目前是新型冠状病毒高发期，最大可能是新型冠状病毒，“但影像不能确认致病病原体，确诊依据还是核酸检测”。

（中青报·中青网见习记者 朱彩云）