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国家卫健委：不排除病毒经消化道传播的可能性

2020年02月05日18:16 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电（记者许心怡） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。对于第五版诊疗方案将新型冠状病毒传播途径的描述修改为“经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，气溶胶和消化道等传染途径尚待明确”的原因，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，修改是基于对临床疾病的不断认识加深所总结出来的。大部分病例都是以呼吸道传播、飞沫传播为主，粪便当中也检查出核酸检测的阳性，所以不排除经消化道传播的可能性。

对于病毒的传播途径，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺指出，气溶胶的传播在呼吸道传染病中是可以看到的，但是对于新型冠状病毒有没有气溶胶传播的情况，目前不明确。社会对传播途径很关注，包括在粪便中查到病毒，这种肠道的传播途径会不会有？目前没有更多的证据。所以在诊疗方案中是这样写的，“气溶胶和消化道等传播途径目前尚待明确”。我们要做更多的研究工作，今后有证据时可能会更改传播途径的写法。

(责编：刘卿、李栋)


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