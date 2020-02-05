专家回应新版方案中增加轻症病例：症状较轻病人仍然具有传染性

人民网北京2月5日电 （记者许心怡）2月5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。对于新版诊疗方案中增加了轻症病例的原因，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，随着检测能力的提高，我们发现有一部分病人症状表现比较轻，没有肺炎，但是仍然具有传染性。

“新型冠状病毒感染肺炎不仅有肺炎的表现，有一部分病人表现比较轻，没有肺炎，具体讲就是这部分病人有发热，有中低热、轻微乏力，偶尔有干咳，病程史中没有肺炎，但这部分病人仍然具有传染性。”李兴旺介绍，“在诊断分型中，我们把这一型加在里面，第一是为了把这部分病人进行隔离治疗，目的是为了更好的控制传染源。第二是对病人基本的特征更加详细的进行描述。”