疫情阴影下返工 如何跨越心理的坎

饱受疫情影响的春节假期接近尾声，不少人踏上返工路。虽然有居家办公、线上办公等弹性模式，但看不见摸不着的病毒、不断增加的病例数还是给人心头蒙上阴影。对非常时期返岗复工的人，江西省心理咨询师协会理事长、南昌大学教授陈建华表达了敬意，同时她也强调，要有足够的思想准备和科学的个人防护措施，做到健康返岗，高效复工。

“当人们普遍宅在家里，有些人却必须返岗复工，有的还要跨江过府远行千里，难免有些想法。”陈建华表示，返岗复工心态各异，一类急于返岗，“工作走不开，在家待着心急；从湖北武汉返乡被隔离，在家憋屈；迫于生计，想要出外务工赚钱。这些情况都会造成心理上的急迫”。

另一类则是惧怕。“虽然存在不同的返工心态，但有一点心理活动是相似的，那就是担心、害怕甚至恐惧。如担心环境是否安全，怕与人接触怕传染，怕自身防护措施不到位被感染，怕工作压力大导致自身免疫力降低等。”陈建华说。

在她看来，都是血肉之躯，面对一种人类尚未完全认识且传染性较强的病毒，不害怕是不可能的，问题在于如何调适，“所谓调适，就是针对个人可能存在的不适和担心，有针对性地认识与调整”。

接纳是第一步。陈建华表示，无论主动还是被动返工，首先要接纳这个现实，然后要接纳自己的情绪。焦虑和恐惧是个体面对压力的正常反应，适度焦虑有助于渡过危机。

最重要的是，非常时期出门在外，更要讲究科学应对，不害怕，但也不逞强。除了戴口罩、勤洗手、规律作息外，要做到“不”“少”“多”：不聚会，只到自己的工作单位和岗位上；减少对不可靠信息的阅读以降低不必要的恐慌；多和亲友线上联系，在心理上互相支持、加油打气。首都医科大学附属北京安定医院临床心理科主任姜长青同样建议，面对疫情带来的风险，密切的家庭联系和社会支持是安全感的重要来源。每天保持至少一次和亲友之间的联系，了解朋友正在做些什么，找到互相帮助的方式。

医护人员在前线拼杀，普通人以不出门为贡献，而已经投身工作的人，为了维持社会机器的良好运转而多一重暴露的风险，这是可以用来自我鼓舞的价值感。“现在能够返岗复工的人，都是这场疫情中的胜出者，要为我们能继续工作而感到幸运。”陈建华说，“有人会说这是阿Q精神，不对，这是事实。正常工作并不会破坏免疫系统，只有恐惧心理才会对免疫系统产生消极影响，而乐观的心态有积极影响。”如果在返工过程中确实遇到难以调适的心理问题，陈建华也建议其寻求心理咨询人员的专业帮助。

中国心理学会临床心理学注册工作委员会副主任、北京大学副教授钟杰则给出一条所有人都可以借鉴的建议：从事一些利他行为，做一些力所能及的有利于身边人和社会的行为，“研究表明多做利他行为的人心理更健康、痛苦感更少，此为‘余香效应’”。（本报记者 崔 爽）