洁厕灵混搭含氯消毒剂？关于消毒的“坑” 绕着走

对抗疫情的关键时期，勤洗手、多消毒已经成大家日常生活中的“规定动作”，但一不留神，网络流传的各种消毒“偏方”以及我们“祖传”的生活误区往往把你带入消毒的“坑”。今天，中国疾控中心和北京市疾控中心的专家就针对居家消毒的流言进行集中粉碎。

含氯消毒剂和洁厕灵一起用威力更大？错啦！千万不要这样用。中国疾控中心消毒学首席专家张流波解释说，含氯消毒剂中的氯碰到洁厕灵里的酸性成分，就很容易释放大量氯气，可能直接导致对人体呼吸道的伤害。

味儿越冲，消毒效果越好？这是误区，消毒剂不能原液使用。有些市民觉得消毒剂的浓度越高，闻着气味越浓烈，消毒效果就越好，甚至将84消毒剂不经稀释就直接用。张流波介绍，我们在市面上买到的含氯消毒剂一般浓度在5%到10%左右，浓度还是比较高的。这个5%、10%换算一下，就是五万到十万个毫克升的浓度。我们真正在做居家消毒时，通常只需要500个毫克升的浓度就够了。也就是说，要对消毒剂进行一百倍到两百倍的稀释后再使用。否则，原液使用，其刺激性会很强，腐蚀性也会很大。

用电吹风对着手吹30秒能消毒吗？北京市疾控中心辟谣：杀死新型冠状病毒，至少需要56℃，30分钟。电吹风风口温度接近60℃，即使贴着手也要吹30分钟。毒是消了，手也烫坏了。费那劲儿干吗，洗手多简单。

超市买回来的东西需要消毒吗？一些市民担心超市买回来的东西沾染病毒。北京市疾控中心专家介绍，其实，从超市买回来的东西被病毒污染的可能性很小，没有消毒的必要。北京市疾控中心提示，到家后把手洗干净更重要。

疫情发展到现在，还能叫外卖和收快递吗？疾控专家表示，可以。且收到外卖或快递后，把外包装扔掉，然后洗洗手就好。 文/本报记者 李洁