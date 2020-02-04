专家：对于重症患者救治的重点是生命支持和呼吸支持治疗

人民网北京2月4日电（记者孙博洋）2月4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会，会上国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，包括新型冠状病毒感染的肺炎在内的绝大部分的病毒性疾病都没有有效的抗病毒药物，对于患者救治还是采取针对性的对症治疗和支持疗法。

李兴旺表示，新型冠状病毒感染的肺炎是病毒性疾病，最有效的治疗就是把病毒杀死。但是目前来讲，我们还没有有效的抗病毒药物。他进一步说明，不光新型冠状病毒感染的肺炎，绝大部分的病毒性疾病都没有有效的抗病毒药物，所以对病毒性疾病来讲，所采取的治疗还是针对性的对症治疗和支持疗法。

李兴旺介绍说，一般的病人，称为“自限性”，注意休息，服用一些药物就恢复了。对于重症病人，像感染肺炎病人，重点是在于生命支持和呼吸支持，对于这样的病人要集中收治，用整建制的ICU队伍对病人进行集中救治。在优质医疗资源的支持下，在支持治疗、呼吸支持等方法下，尽力控制病人的病情，帮助病人身体处于平衡状态、维持营养、呼吸支持，帮助病人渡过急性期，使病人尽快进入恢复期，这是医生所能做到的。