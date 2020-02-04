科技部：已发现磷酸氯喹等一批具有抗病毒活性的上市药物

人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行的新闻发布会。会上，科技部生物中心副主任孙燕荣表示，目前除了瑞德西韦，还发现了磷酸氯喹、法匹拉韦，以及中成药中一批具有抗病毒活性的上市药物，现在正加紧、递次推进动物实验和临床试验。

孙燕荣介绍，在突发疫情面前,我们第一时间组织相关专家进行攻关，充分利用现有的已经具备的研究基础，最重要的是在已经上市的和正在开展临床试验的这些药物中来进行系统化的、大规模的筛选已取得一定成绩。

“药物筛选后有待进一步临床验证，我们必须要确保安全性的前提下确定药物对新型冠状病毒感染肺炎的有效性。”孙燕荣指出，瑞德西韦在国外已应用于治疗埃博拉病毒感染，但没有完成全部的临床试验，国内相关科研单位在体外的病毒筛选过程中展示出来了很好的体外活性。日前，国家药监局已经通知申请单位中日友好医院和中国医学科学院可以开展临床试验。我们期待在临床试验中能够取得良好的疗效，预计这批药物会在今天下午抵达国内。

“在科技部启动的应急项目中，我们加大力度在药物研发方面进行部署。科研工作者从未放松，我们相信在这次的疫情防控中，科技创新也一定能取得一定的成效，有效支撑这次疫情防控工作。”孙燕荣表示，承担应急项目的科学家们还在遵循科学规律、遵循充分的知情同意和伦理的基础上，积极推进包括恢复期血浆、干细胞在重症治疗方面的临床疗效的研究探索，非常希望研究能尽快取得阶段性的成果，为重症患者带来更多希望。