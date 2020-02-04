国家卫健委：全国确诊病例的病死率为2.1% 80%以上是老年人

人民网北京2月4日电（记者孙博洋）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会，会上国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎的“病死率”进行了回应。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，首先，要明确一个概念，就是我们现在统计到的确诊病例的病死率的分母是现在能够确诊的病例，可能还有一些轻症的病例等没有纳入到统计当中来。按照确诊病例的病死率来算，截止到2月3日晚上24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎累计确诊病例数是20438人，累计死亡是425人。根据这个数字来推算，全国的病死率，也就是确诊病例的病死率是2.1%。死亡患者主要是集中在湖北省，累计414人，占全国的97%，湖北省确诊病例的病死率是3.1%，全国是2.1%。

同时她表示，武汉市的死亡人数是313人，占全国死亡的74%，武汉市的病死率是4.9%，湖北省和武汉市的病死率都是高于全国水平的，如果除掉湖北省以外的其他省份的病死率是0.16%。所以，从这组数字大家可以看出，主要的死亡患者还是集中在湖北，主要还是集中在武汉，对于全国其他省份，虽然病例数也不少，但是病死率其实是相当低的。

焦雅辉表示，此次新型冠状病毒感染的肺炎病例绝大多数还是轻型的病例，所以不必产生恐慌。

焦雅辉还表示，从对此次疫情目前死亡病例的分析情况来看，经测算全国的病死率基本是稳定的，现在是2.1%，疫情初期时是2.3%，可以说是略有下降。同时，焦雅辉介绍到，经过对目前死亡病例进行分析，以男性为主，占2/3，女性占1/3，并且是高龄为主，80%以上都是60岁以上的老年人，75%以上是一有种或一种以上的基础疾病，并且这些基础疾病都是心脑血管疾病，糖尿病，还有一些患者是有肿瘤这样的基础疾病。

焦雅辉还特别指出，对于高龄而且有基础疾病的老年人，只要感染了肺炎，并不只是此次新型冠状病毒感染的肺炎，在临床上来讲都是一种高危因素，病死率本身也是很高，并不是说因为感染了这次新型冠状病毒感染的肺炎病死率才高。