专家：根据已确诊病例 不同年龄人群均普遍易感

人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行新闻发布会。会上，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺介绍，从现在拿到的病例数据来看，现在看到的最小报告年龄是1个月的新生儿，最大年龄是90多岁的老年人，所以，人群都是普遍易感的。

在介绍对于重症患者医疗救治的情况时，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，对于重症的病例要求按照“四集中”的原则集中到定点医院，按照国家和省级的专家团队要求，重症患者采取“一人一策”的方式来提高救治的成功率。

焦雅辉强调，新型冠状病毒感染的肺炎患者绝大多数患者还是轻症。并且通过一系列非常严格的措施包括社区防控、交通防控，在航空、机场、车站、码头很多地方都加强疑似病例的早期发现。

“在医疗救治方面，我们也采取了包括在医疗机构设立预检分诊和发热门诊的制度等一系列措施，提高检测的能力和效率，缩短从病例的发现到确诊的时间。”焦雅辉指出，只要发现是疑似病例，我们要求把他立即转到定点医院进行隔离治疗。

焦雅辉表示，只要每个人都能够按照政府要求的，戴口罩、多洗手、室内常通风，尽量减少不必要的出行和聚会，让居家隔离防控的措施落实到位。在全国都驰援湖北、驰援武汉的医务工作者共同的努力下，疫情发展的拐点一定会尽早到来。