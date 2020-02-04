鄂启动5个道路运输中转站，为保物资接力安全送达

2月2日晚，交通运输部发布了《关于统筹做好进鄂应急物资中转运输有关工作的通知》（下文简称《通知》）。该通知表明，湖北省新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部在武汉周边确定了5个物流园区作为进鄂应急物资道路运输中转调运站，为外省进鄂的各类应急物资运输提供中转转运服务。该通知抄送中国物流与采购联合会。

中国物流与采购联合会副会长贺登才今日接受人民网专访，介绍了《通知》出台的细节。贺登才说，作为物流业的行业协会，中国物流与采购联合会于2月2日上午以书面形式向交通运输部提出建议，提议建立进鄂应急物资道路运输中转调运站。“交通运输部当天就批示了建议，2月3日即发出《通知》。”

为什么要建立中转调运站，贺登才介绍说：“为了内防扩散、外防输出，提高运输效率。”

既要落实疫情管控措施，又要保障物资运输通畅

中国物流与采购联合会表示，在抵抗新型冠状病毒感染肺炎的关键时刻，物流业需要快速流动起来，担起“一方有难、八方支援”之传递者、守护者的重要角色。

通过深入、紧急调研，中物联发现，湖北省武汉市及相关城市的应急物资运输存在一些问题，例如司机资源紧张。按照规定，进入疫区进行应急物资运输工作的司乘人员需隔离14天，这导致本已短缺的司机资源更为紧张。

在湖边省周边设立中转调运站可以解决这个实际困难。外省司机和车辆不需要进入湖北省内城市，在中转站卸下物资，由省内车辆和司机负责接驳运输到目的地，这样确保外省进鄂应急物资道路运输畅通，尽快送达抗疫一线。

此外，省内物资的输出也可以在中转调运站经过消毒后再行运出，在疫区外围铸造一层平安圈，做到内防扩散、外防输出。

改善应急物资运输流程，其他地区或可借鉴

据贺登才介绍，这此选取的5个物流园区均位于城市外环线周边，距环城高速公路出入口较近，且场地面积都比较充裕，便于大量应急物资的运输、仓储、装卸、分拨和配送等作业。同时，这些园区生活服务功能比较完善，符合疫情防控的基本需要。

《通知》发布后，物流运输企业应急物资运输流程发生改变。省外车辆采取甩挂运输、托盘单元化运输等先进运输组织方式，在中转调运站实现接驳运输。有利于节省装卸货等待时间，避免司机隔离风险，提高运输组织效率。

目前，中物联已将《通知》经本部各部门、分支机构及全国各地物流行业社团组织转发全行业，提高中转调运站社会知晓率，指导应急物资运输单位合理安排运输计划、运输路线和中转接驳方式，也为应急物资运输单位提供了园区导航服务。

中国物流与采购联合会副会长贺登才也呼吁，一要保障司机安全；二要加强试点示范，保障应急运输绿色通道畅通；三要加强国家应急物流体系建设，可以通过政府购买服务等方式予物流企业以支持。

作为行业协会，中物联与交通运输部保持着密切的工作联络。这次《通知》发布，是行业协会发挥调研、建议作用、政府部门积极采纳合理建议的一个范例。正如贺登才所说，“打赢这场应急物资运输接力赛，每一棒都至关重要”。

（袁婷 李凌宇）