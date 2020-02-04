加强疫情防护 墨迹天气在行动

新型冠状病毒的蔓延，让这个春节变得不一样。自疫情发生以来，疫情的发展情况牵动着全国同胞每一个人的心。面对疫情，墨迹天气及时启动疫情防控响应工作，与全国人民一起共抗疫情！

查询天气作为生活中最高频的事情之一。墨迹天气在春节期间积极关注疫情动态并快速启动相关工作，先后联合新浪、平安好医生、夸克等多家互联网平台共同推出疫情信息、防护专题、同行程查询、在线问诊等多个不同角度的功能，希望能够让6.5亿用户在查询天气的同时也能够实时、便捷的了解疫情、防范疫情，保护自己和家人，为全国防疫工作贡献一份绵力。

担当平台责任，开设疫情专题

1月28日，墨迹天气APP端内增设疫情专题，为用户提供全方位实时疫情资讯，用户在查询天气的同时也可以随时查看各地疫情的发展情况，了解疫情防护的科普知识，极大的提高了资讯浏览的便捷性。

紧急上线疫情地图精准播报

1月28日，在产品技术人员的共同努力下，墨迹天气联合新浪新闻紧急上线疫情地图分省精准播报功能。通过权威并及时的疫情信息，用户可以实时查看全国以及所在区域疫情病例的确诊病例人数、疑似病例人数及死亡或治愈人数。

充分发挥平台作用，开通抗疫电话义诊专线

1月29日，墨迹天气与平安好医生合作，联合武汉市卫健委在墨迹天气APP端内开通问诊热线，为有发热、咳嗽、乏力症状或怀疑是否患了新型肺炎的用户提供实时电话义诊专线，避免用户因身体不适去医院导致交叉感染。

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增设确诊人员同行程车次查询功能，为返程人员保驾护航

据了解，1月31日，墨迹天气携手夸克，在墨迹天气APP端内上线确诊人员同行程车次查询功能，用户可以通过该功能查询地区、交通方式、航班号/车次及日期来确认同行程人员是否有确诊患者，以便及时做好防护措施，调整行程安排或出行方式。

疫情无情，人间有爱。疫情面前各行各业都面临着前所未有的考验和挑战，但大家共同选择了在抗疫这件事情上共克时艰。墨迹天气方面表示，我们深知墨迹天气所做不过是微薄之力，但仍然想尽力做到最好，与大家共同度过这个艰难的时刻。助力防疫，只为护你平安。

武汉加油，中国加油！