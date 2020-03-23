墨迹天气、人民健康等发起世界气象日线上公益活动

3月23日是第60个世界气象日，世界气象组织将今年世界气象日的主题定为“气候与水”(“Climate＆ Water”)，呼吁大家关注气候，保护水资源。

为此，气象服务企业墨迹天气积极践行企业社会责任，围绕 “气候与水”的主题，联合中国气象报社、人民网·人民健康、环球网科技等媒体共同发起“细数点滴 爱在行动”公益活动，并邀请宁静、郎朗&吉娜夫妇、武大靖等26位明星为墨迹天气气象公益大使，通过公益视频及公益海报的形式，共同呼吁公众一起关注气候变化，保护水环境、珍惜水资源。

同时，为让更多人了解“气候与水”的关系，墨迹天气还联合中国气象报推出了气象日公益科普漫画，并在其APP端内上线了“气候与水”的科普活动，生动形象地提示公众，珍惜每一滴水，应从我做起。

值得一提的是，为较好体现世界气象日推广气象学在航空、航海、水利、农业和人类其他活动方面的应用的宗旨。墨迹天气除在线上向公众发起公益活动外，也向企业提供墨迹天气专业版经纬度免费服务，企业可通过阿里云活动入口免费查询全国天气预报、历史灾害预警、空气质量等气象数据，进一步了解气象与企业的生产关系。墨迹天气相关负责人表示：“面对气候变化对水资源的影响，一方面应当培养绿色低碳的生活方式，全力实现抑制升温的目标。在日常生活中，我们也要从珍惜每一滴水做起。无论是节约用水，还是环保减塑，都是在爱护环境的路上更近了一步。

此外，随着环境问题的日益严峻，应对气候变化成为与每人息息相关的环保议题。墨迹天气始终致力于公益环保事业，还举办了一系列活动，倡导全民关注全球环境问题。