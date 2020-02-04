防疫期间 孕妇能否减少产检次数

“定期产检是十分必要的，能够监测孕妇血压、血糖等指标，以及检测胎儿异常情况。即便在新型冠状病毒疫情这种特殊时期，也不建议孕妇减少产检次数。”2月2日，首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部产三科副主任、主任医师丁新在接受科技日报记者采访时表示。

丁新介绍，正常情况下，整个孕期，孕妇至少需要进行十几次产检，如果有高血压、糖尿病等其他并发症的孕妇，需要进行产检的次数更多。“特别是孕妇存在妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、双胎、胎动异常、胎儿发育迟缓、阴道出血等情况，如果不进行定期产检，则可能会引发更为严重的妊娠期并发症，给孕妇和胎儿带来不良影响。”丁新强调。

那么，孕妇在前往医院前、就诊时、回家后，应做好哪些防护措施？丁新表示，孕妇自身的防护十分重要，最好佩戴N95/KN95口罩、医用外科口罩等防护作用较好的口罩，也可戴上手套。孕妇在产检前尽量与医师约定就诊时间或选择人少的时间段就诊，以减少在医院停留的时间。前往医院途中不建议乘坐公共交通工具。在医院候诊时，应尽量选择减少手、身体与陌生人和医院仪器、栏杆、座位等的直接接触，没有洗手消毒前，尽量不要碰触口鼻、眼睛等部位，防止接触感染。回家后，应注意仔细洗手，将外衣放置在通风、有阳光的地方晾晒一段时间。

“孕妇平时在家也要注意自我监测，若出现异常情况，一定要及时来医院检查。”丁新强调，千万不要怕被感染，擅自在家忍受不适，如果延误，可能会造成严重的后果。

除了孕妇自身要注意防护外，孕妇家属也要格外注意自身防护，以防将病毒携带回家感染孕妇。“需要注意的是，如果孕妇测量体温超过37.3℃，并伴有头痛、咽疼、咳嗽等症状，也应立即前往有发热门诊的医院就诊。”丁新说。

很多孕妇还有这样的疑问：如果孕妇被确诊为新型冠状病毒感染导致的肺炎，相关药物会不会对胎儿有影响？宝宝会不会也被感染？

2月1日，北京大学第三医院产科主任赵扬玉在国家卫健委召开的新闻发布会上表示，目前还没有足够的数据来证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。如果孕妇被确诊，救治时会首先考虑孕产妇的生命，目前大多数抗病毒药物在妊娠期用药是相对安全的，但可能多种药物共同应用，需要关注药物之间的不良反应。救治时也会综合病人的具体情况，讨论研究是否终止妊娠。（实习记者于紫月）