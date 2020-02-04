国家卫生健康委：乐观自信是最好和最强大的免疫力

中国妇女报·中国妇女网记者周韵曦 发自北京 疫情防控过程中，住院患者、居家隔离人员、一线工作人员等心理健康情况均值得关注，公众也需要心理方面的疏导。2月3日，国家卫生健康委召开新闻发布会，专门就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的网络在线、电话热线等社会心理服务有关情况进行介绍。

随着疫情的发生以及疑似病例和确诊病例不断增多，确诊的患者担心病情严重，无法治愈，疑似病例担心自己会被确诊，这些人的心理压力可能会阻碍其治疗和康复。如何缓解这些人群及其家人的心理压力？回龙观医院院长杨甫德给出三步法：首先，要认识了解危机。其次，面对压力可以采取一些积极的应对措施。如增加对自身状态的理解度，接纳焦虑、担心等正常反应，并适度宣泄情绪。通过深呼吸放松、音乐放松、冥想等训练保持稳定的心态。同时，还可采取积极的应对方式，包括获取良好的社会支持，与信任的人如家人、朋友通过电话、网络交流和沟通，做一些自己感兴趣或者能有愉悦感的事情。如果自我调节效果不佳，必要时可拨打心理援助热线或寻求心理医生帮助。

随着多地延迟开工开学，人们长时间待在室内，出现烦躁、焦虑等情绪如何缓解？中科院心理研究所陈雪峰表示：“生活方式改变带来的不适，不是我们的主动选择，是疫情防控需要的适应性改变。适应能力是心理健康的一个重要指标。因此，如果不能尽快调整好生活方式、适应现在的情况，就很难缓解这种不适。”

针对如何利用好延长假期更好地进行亲子陪伴，陈雪峰建议，家长应和孩子在互相尊重、互相理解的基础上，一起讨论制定这段时间的生活和学习计划。生活计划中要包括娱乐和做家务的内容，学习计划要按照学校的要求，通过空中课堂等在线教育进行学习。她特别提醒：“家长的情绪很重要，尽量不要太焦虑太着急，保持情绪稳定。”

“良好的心理状态有助于提高免疫力、抵抗病毒的攻击。”就如何调整状态陈雪峰提出5点建议。第一，制定一个计划。安排好每天要做的事情，特别是要保证规律的饮食和睡眠。第二，钻研一件事情。看书、听音乐、写字、学习一项新技能等，并且享受这个过程。第三，找到一种支持。来自家人和朋友的陪伴是很重要的社会支持。第四，进行一项锻炼。心情烦躁时，可以做一些自己喜欢的室内运动。第五，思考一些体验。思考自己可以从这段经历中获得什么有价值的人生体验。

当下，一些一线人员在强大的工作强度和压力下，也很容易出现情绪波动等情况。杨甫德认为，应对这些人群进行合理的心身调整：第一，应合理为这些人群设置班值，设置工作持续时间，适当轮休。第二，他们应掌握一些宣泄负面情绪的方式方法。第三，做一些方便的运动，可以提高抵抗力，也是非常好的减压方式。第四，一定要通过可能的途径，第一时间或者定期与家人沟通交流。

“在疫情防控的特殊时期，无论是社会层面还是每一个人，保持理性客观的心态都是非常重要的。”国家卫生健康委疾控局副局长王斌表示，“对于大多数人来说，建立起自己的健康免疫力十分重要，一方面要相信我们已经采取的强有力的防控措施定会有成效，另外一方面还要相信自己，我们本来就具备免疫力，保持镇定，保持乐观，乐观自信的内心是最好和最强大的免疫力。”

为进一步方便公众及时得到咨询服务，国家卫健委近日还要求各个省份在原来已经有的心理热线的基础上，统筹协调好多部门、多方面资源的心理热线服务，加强对热线人员的培训和督导，积极为公众提供规范化的心理援助服务。

非常时期要注重社会情绪管理

抗击疫情的非常时期，需要社会保持健康心态。管理好社会情绪是赢得疫情防控阻击战的重要保障。

疫情发生以来，确诊、死亡人数不断增加，封城、隔离等“非常手段”常常裹挟着焦虑、恐惧，如果任其蔓延，难免会形成更为广泛的负面情绪，从而对打赢疫情防控阻击战形成“牵制”。这时，就需要通过充分、及时、有效的信息发布、舆论宣传、心理干预和信心支持，让个人戴上“心理口罩”，使社会筑牢“心理防线”。

就个体心理而言，面对疫情保持积极健康心态，需要对自己所处环境、身体状况、防护措施有充分了解，对疫情信息不造谣不信谣不传谣，相信权威发布，以此降低不确定性。对于那些“非常规”的防控措施带来的不便，也要理性看待，以心理上的认同促进行动上的遵循。健康心态也需亲情浸润。越是危急时刻，亲朋之间相互关心、鼓励、帮助，就越能营造温暖、友爱和信任的心理氛围，这是战胜疫情的重要力量。我们有手机，彼此温暖很方便。

广泛而专业的“心灵呵护”同样不可或缺。不久前，国家卫健委印发通知，要求将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。包括妇联组织在内的各方力量，正积极开通24小时心理援助热线，帮助人们度过心理危机。让受影响人群得到心理健康服务、让有需要的人群得到心理危机干预，这对减轻疫情所致的心理伤害、促进社会稳定，很有针对性。

不惧、不慌、不添乱是最好的“疫情心态”。我们在直面中调节心理状态，把负面情绪降下来，让积极心态升上去，就能凝聚同心抗疫的心理气势和坚定信心。（韩亚聪）