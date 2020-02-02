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国家卫健委：截止至2月1日24时累计确诊病例14380例 治愈出院病例85例

2020年02月02日15:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月2日电 （刘卿）今日，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中公共场所、交通工具以及不同风险人群的健康防护有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报了2月1日的疫情情况。

截止至2月1日24时，国家卫生健康委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例，新增确诊病例2590例，新增治愈出院病例85例。

目前累计追踪到密切接触者163844人，当日解除医学观察者8044人，共有137594人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例31例，其中香港特别行政区14例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。以上是疫情通报情况。

米锋表示，遏制传播和加强救治是当前疫情防控的重中之重。2月1日，国家卫生健康委再次从全国调派专业力量，保障武汉的重症患者医疗救治，其中中日友好医院、北大一院、北大人民医院、北医三院的救治团队由院领导和重症医学科主任、护士长带队，广州医科大学一附院、浙江大学一附院、中国医学科学院也派出了专家。今天，10省市的1200名重症医学专业的医生和护士也将到达武汉。

(责编：李栋、孙博洋)


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