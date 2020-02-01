国家卫健委:采取有效措施为确诊孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务

人民网北京2月1日电（记者 杨迪）1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会。在回答记者收治的确诊孕产妇是否能得到专门的医疗服务和相应治疗问题时，国家卫生健康委员会妇幼司副处长王亮表示，当前，各地正在积极采取有效的措施，指定一些具备产科、新生儿科综合救治能力较强的医疗机构为孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务，来共同保障母婴安全

王亮介绍，孕产妇是一个非常特殊的群体，即便是暂时没有发生并发症，没有发生合并症的正常的孕产妇，随着孕周的增加，可能也会发生各种各样的危险，所以我们建议孕产妇，特别是28周以后的孕晚期的孕产妇一定按照医生的建议到医疗机构就诊。按照疫情防控工作方案的相关要求，对于疑似和确诊的孕产妇，应当到定点的医疗机构进行集中救治。