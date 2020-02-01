赵扬玉：孕妇产检一定要戴口罩 可适当延长到医院的间隔时间

人民网北京2月1日电（记者 许心怡） 1日，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍“疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护”情况。北京大学第三医院产科主任赵扬玉在回答记者关于孕产妇诊疗注意事项时表示，孕妇到医院产检时一定要戴口罩，家属也要戴口罩。在这种特殊时期下，如果孕妇很正常，孕周在早孕期、中孕期，没有特殊问题，也可以在医生的建议下适当的延长到医院的间隔时间。

赵扬玉强调，孕妇是一个比较特殊的群体，即使是正常的孕妇，没有合并症、并发症，在妊娠周数不断增长的过程中有可能会出现一系列异常的问题，所以孕妇一定要听从医生的建议进行产检。尤其是28周以上妊娠晚期的孕妇，一些高危的孕妇，比如高龄的，有一些合并症的，要听从医生建议，严格规律产检。

关于防控的问题，赵扬玉表示，如果孕妇有发热的情况，建议直接到发热门诊就诊，然后根据检查的结果，再进行后续一系列的检查。同时还希望孕妇到医院时一定要配合医院进行体温筛查，包括流行病学筛查等。孕妇要听从医院的建议，比如现在医院会采取分散孕妇的措施，包括分时段就诊，避免过多孕妇集中在一起，这样可以减少孕妇在医院等候的时间或者就诊的时间。同时，希望孕妇在没有洗手的前提下不要去触摸口、眼、鼻等，离开医院时，要尽早清洗双手。