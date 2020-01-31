民政部回应人民网记者提问：对外地返京务工人员不宜搞“一刀切”

人民网北京1月31日电（董童）31日，在国家卫生健康委举行的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中重点人群和社区组织的健康防护情况新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在回答人民网记者提问时指出，我国的发展离不开流动人口，外地返程人员回到工作驻地，也是为尽快投入工作，有的可能是为了尽早投身疫情防控重点物资生产中去，为打赢防疫阻击战做贡献，因此不宜搞一刀切。

陈越良表示，村和社区劝阻外地返程租户返程的初衷是为了防止疫情输入，阻断疫情传播。假期即将结束，外地返程人员会不断增加，中国有3亿流动人口，这是经济发展的一支伟大力量。

他指出，防控严格落实，病毒必须隔离，但人心不能疏离，建议村和社区采取更加符合现实情况的措施，比如提前与外地租户联系，对可以暂缓返回工作地的，可以协商一致，暂缓返回。对确需返回工作地的，做好登记统计，向有关部门报告，在当地卫生健康部门的指导下，协调固定场所对返程人员开展集中医学观察，并将其纳入重点关心人群，加强发热和症状监控。

北京市朝阳区奥运村街道办事处南沙滩社区党委书记张驚制以该社区的具体做法为例，进行了补充。他说，第一，社区长期以来就有辖区内企业的动态管理台帐，我们近期正在与辖区企业取得联系，告知如果节后返京，需主动通过电话、微信、网络联系的方式，主动向社区居委会登记，并采取居家观察14日的措施，进行体温测试。社区也安排了专门力量，每天进行追踪访问，建立疫情发生地回京人员动态管理的台帐。

第二，对辖区企业地毯式调查，每家企业发‘致企业的一封信’，全覆盖，不留死角。

第三，社区党委、居委会监督企业、敦促企业，定期对开工的场所进行开窗通风，进行定期的消毒措施。

第四，为企业提供一些社区能够做到的服务，比如给企业免费提供防疫指南和消毒的器具，包括84消毒液。

第五，逐个与辖区内企业签订四方责任书，即：单位、属地、部门和个人的四方协议书，落实防控责任。