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陈越良：返程人员应积极配合社区工作?严格遵守各项措施

2020年02月10日16:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （记者许心怡）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。对于“随着复工复产，外地返程人员不断增多，给流入地的城市带来一定的疫情防控压力”的问题，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，返程人员应积极配合社区工作，严格遵守本社区为应对疫情所实施的各项措施，听从社区工作人员的安排，有发热、咳嗽等症状必须及时就诊，并第一时间向社区报告。“我为人人，人人为我”大家一定要有这个意识。

陈越良介绍，目前，多数地方都针对返程高峰制定或更新了社区防控措施，普遍要求返程人员在返回居住地后，第一时间主动到社区登记并测量体温，认真填写联系方式，出发地和途经地，交通工具及航班次，近期是否有重点地区旅行史或与确诊、疑似病例的密切接触史等重点信息。对于从重点地区返程的人员要实施居家医学观察14天。一些地方还明确对故意隐瞒信息和拒绝接受体温测量、医学观察等防控措施的人员，将依法追究法律责任。对于湖北以外地区返回的人员是否需要居家隔离14天的问题，各地党委政府已根据本地区的疫情防控形势作出了具体的规定，返程人员在到社区登记时，可向社区组织询问了解。

(责编：刘卿、李栋)


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