睡前关灯刷手机会致盲？危害不可小觑

编者按

“相比老婆来说，如今更离不开的是手机!”“我丢了手机，就好像丢了魂一样。”……这是身边一些朋友的调侃。如今智能手机几乎人手一部，越来越多的老年人也爱上了智能手机。手机不离手，很多人用手机看小说、玩游戏、刷朋友圈、上微信和微博。其中就微信这种社交软件，打字聊天、语音、视频都不用花钱，还可以购物和支付各种生活费用……正因为手机给人们生活带来种种便捷，于是很多人成为重度“手机依赖症”者，恨不得时时刻刻握着手机，不仅白天刷，就连晚上入睡前还刷着手机追剧，有的甚至熬夜到天明。

殊不知，反复、长时间、熬夜玩手机的行为，严重损害身体健康，比如造成对眼睛、皮肤、手、肩颈腰椎等的伤害，甚至造成内分泌失调。为呵护读者、网友的健康，长沙晚报健康版从本期开始陆续推出《熬夜刷手机，你有吗》系列报道，以提醒大家珍惜健康。

最近，有媒体报道陕西西安一男子经常在熄灯后玩手机，导致短暂失明，被确诊为眼中风，在网上引发热议和关注。睡前关灯玩手机真会带来这么严重的后果吗？眼科专家表示，眼中风的病因比较复杂，在黑暗环境长时间玩手机是一个诱因。此外，它也是青光眼、干眼症等眼科疾病的诱因。

睡前刷手机成眼中风诱发因素

宁乡65岁的胡女士是一个新晋手机迷，自从有了智能手机，每天都戴着老花镜琢磨手机的各种功能。胡女士有失眠的毛病，每天晚上躺在被窝里睡不着时，就忍不住拿起手机刷一刷。有一天，她正刷着手机，突然感到一阵头晕，随后右眼看不见了，反复揉眼、眨眼都不起作用，家里人急忙把她送往宁乡市中医医院眼科就诊。医师检查发现，胡女士患上了视网膜中央动脉阻塞，俗称眼中风。经过治疗，她的右眼视力逐步恢复。

长沙市名中医、宁乡市中医医院眼科主任姜尚萍表示，就像脑中风一样，眼中风是眼睛的血管发生了堵塞，患者往往会出现视力丧失的症状，经常是突然发生、无痛性的。虽然该病的发病率较低，但后果严重，如果不及时治疗，有永久致盲的可能。她分析，胡女士的眼中风主要是长期高血压、高血脂引起，关灯刷手机是一个诱发因素。

在冬季低温环境下，人体血管收缩，血流变缓，一些患有动脉硬化、高血压等心血管疾病的人，长期坐着不动造成血液黏稠，更容易形成血栓。一旦血栓堵塞了视网膜中央动脉，就会发生眼中风。因此，患有高血压、高血脂的人，夜间追剧更要当心。“如果是视网膜中央动脉完全阻塞，90分钟即可造成视网膜永久性损伤，视力恢复十分渺茫；如果发生视网膜中央静脉阻塞，同样需要及时就诊，同时要积极治疗原发病，如高血压、糖尿病等。”姜尚萍提醒，眼中风预后的关键是在第一时间进行及时正确的抢救，视网膜中央血管阻塞的时间越长，视力恢复的可能性就越小。

常在黑暗中追剧引发青光眼

50岁的李女士每天晚上用手机追剧，看得入迷便舍不得入睡，为了不影响丈夫，她总是关了灯，躺在被窝里看。最近，李女士因头痛、恶心、呕吐到医院神经内科就诊，经过一番排查，医生建议她看眼科。最终，李女士被确诊为闭角型青光眼。

湖南省青光眼诊疗中心主任、长沙爱尔眼科医院副院长段宣初教授表示，青光眼已成为全球范围内仅次于白内障的第二位致盲性眼病，更是首位不可逆致盲眼病，每个年龄段都有患病的可能，且随着年龄的增长，发病率升高。在我国，青光眼的发病率在一般人群中约0.68%，40岁以上人群患病率约2.3%，65岁以后4%～7%。

青光眼刚出现时可能没有症状或症状不明显，病情较为严重时可能出现眼痛、头痛、视力下降、虹视、视物范围缩小等，也有患者因眼压高而恶心、呕吐等。由于多数青光眼患者在严重的视力损害前没有明显症状，有90%的患者因忽视疾病而延误治疗。

“有青光眼家族病史、高眼压、高度近视、高度远视、45岁以上等，均属于传统意义上导致青光眼发病的高危因素。经常近距离看电子屏幕，尤其是睡前关灯刷手机等不良用眼习惯使得青光眼的发病呈年轻化、多发性趋势。”段宣初解释，眼睛长时间盯着手机屏幕时，眨眼频率会下降，在昏暗的光线下用眼，瞳孔长时间散大，堵塞眼内房水循环通路，眼内液体积聚导致眼压升高，容易诱发青光眼。除此之外，长期精神压力过大、情绪过分激动等，也有可能促使青光眼的发生。

治疗青光眼的关键在于早诊断、早治疗。段宣初建议40岁以上、有青光眼高危发病因素的人群每年定期做眼科检查。

每天熬夜打网游患上干眼症

27岁的小严是一名公司职员，每天工作长时间面对电脑，晚上回家又沉迷于手机、电脑里的网络游戏，一天下来面对电子屏在10小时以上。况且，他养成了关灯后躺在床上打电游的习惯。今年以来，他经常感觉眼睛干涩甚至疼痛，于是到长沙爱尔眼科医院看门诊。眼表综合分析仪检测显示，小严患有严重的睑板腺功能障碍。

长沙爱尔眼科医院角膜与眼表科主任王丛香表示，睑板腺功能障碍是指睑板腺堵塞、睑板腺腺体分泌物的性质或者量发生改变，进而引起眼干、眼涩、眼部炎症和眼表损害等为主要表现的一系列综合征，是蒸发过强型干眼症的主要病因。小严的病症主要与长时间近距离用眼、长时间使用电子产品有关。

关灯玩手机时，手机屏幕的亮度和周围昏暗的环境形成强烈对比，对眼睛刺激较大，久而久之容易加剧眼疲劳。眼睛被手机游戏吸引，聚精会神，眨眼次数不知不觉下降，会引起或加重干眼症状。长时间近距离紧盯手机屏幕，还会引起近视加深、屈光参差等眼病。

王丛香提醒，程度较轻的干眼症，通过充分休息或短暂使用人工泪液，就能恢复正常。如果是严重干眼，则需要寻求眼科医生的帮助，对症治疗。干眼症必须防、治两手抓，在医院的治疗之外，患者还需要养成良好的用眼习惯，注意保证充足睡眠、适当运动。在干燥的冬季，注意保持室内空气湿度也很重要，建议在空调房内放置加湿器，或在座位附近放置一盆清水。（长沙晚报全媒体记者 彭放 通讯员 周巧）