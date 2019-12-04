韩国未来科学研究中心在第28届欧洲皮肤病与性病学会会议上发表一项新研究称，室外空气污染可能导致脱发。

研究人员将人毛囊真皮乳头细胞暴露在类似于PM10（颗粒直径在10微米以下的颗粒物）的尘埃和柴油中。24小时后，研究团队使用蛋白质印迹分析法检测了毛囊细胞接触颗粒物后的反应。结果显示，对促进毛发生长起到关键作用的蛋白质（β-连环蛋白）含量显著降低。此外，这些空气污染物还降低了细胞周期蛋白D1、细胞周期蛋白E和细胞周期蛋白依赖性激酶的含量，上述物质对头发生长和存留起到决定性作用，它们接触到的污染物越多，消失面积越广。

这项研究成果揭示了空气污染导致脱发的潜在机制，明确了城市中最常见的空气污染物即可导致脱发。（胡珍）