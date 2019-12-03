2019首届“胃癌关爱日”公众宣教活动在京启动

为推进我国癌症防治工作，降低癌症发病率和死亡率，由中国抗癌协会胃癌专业委员会、中国抗癌协会医院管理分会，中国抗癌协会肿瘤防治科普专委会、中国抗癌协会康复分会共同发起，北京爱谱癌症患者关爱基金会主办，罗氏制药中国支持的“胃爱喝彩”2019首届“胃癌关爱日”公众宣教活动在北京举办。活动当天宣告并倡议，将每年的11月29日定为“胃癌关爱日”。北京大学肿瘤医院季加孚教授、中国人民解放军总医院第一医学中心令狐恩强教授、北京大学肿瘤医院沈琳教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院朱正纲教授、北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席、中国抗癌协会康复分会主任委员史安利教授等十余位国内胃癌领域的权威专家、患者组织代表、以及社会志愿者等百余人共同出席，见证中国胃癌防治之路的突破与成就，呼吁全社会集结爱心之力，帮助胃癌患者拥抱美好明天。

2019“胃癌关爱日”活动现场启动胃癌患者关爱项目

胃癌高发 形势严峻 严重危害国人健康

胃癌在全世界范围内是发病率最高的癌症之一。据Globocan 2018数据显示，中国胃癌年新发病例数排位中国常见恶性肿瘤第三位，年新发病人数45.6万，死亡人数39.0万，平均每1~2分钟就有1名国人因胃癌失去生命，被称之为“中国式癌症”，给国家、社会都带来了巨大的疾病负担。

胃癌已悄无声息地潜入我们生活，胃癌的发生除遗传因素外，还与环境问题（如空气污染）和生活方式（如慢性感染、吸烟、饮酒、缺乏锻炼和高热量饮食）等息息相关。北京大学肿瘤医院院长季加孚教授介绍道：睡眠不规律、嗜爱宵夜、抽烟喝酒、重口味饮食等，这些不良习惯可能引起胃部出现疼痛、恶心、呕吐等症状，甚至导致体重下降，当胃部出现这些异常反应的征兆时，一定要尽早就医，及时诊断治疗。

防“胃”杜渐 立足早筛 提升公众胃癌防治意识

我国目前的胃癌现状是发病率高，早期诊断率低，死亡率高，很多国人对早期胃癌筛查意识薄弱。相反，韩国、日本虽然都是胃癌的高发国家，但死亡率较低, 且呈明显下降趋势。究其原因，胃癌早筛率高是日本、韩国胃癌死亡率下降的关键。据统计，我国早期胃癌的诊治率低于20%，远低于日本（70%）和韩国（50%），多数患者就诊时已经发展为进展期胃癌或晚期胃癌，错失了最佳诊治时机。因此加强预防、降低胃癌发生几率的同时，更要提高胃癌的早筛意识。

中国人民解放军总医院第一医学中心消化内科主任令狐恩强教授表示：科学的认识胃癌以及所患胃癌的类型是获取最佳治疗的第一步，第二步就是至关重要的“时间”概念，防治胃癌要有更“早“的行动意识，即‘早发现、早诊断、早治疗’，胃癌的预后与诊断时机密切相关，越早发现，治疗效果就越好。胃镜检查是胃癌诊断的“金标准”，是最有效的胃癌筛查方法。大部分早期胃癌在内镜下局部切除病灶即可获得根治性治疗，早期胃癌及时治疗后5年生存率高达90%以上。因此，积极全力贯彻并执行国家的”三早”政策，提升胃癌高危人群筛查意识是降低胃癌病死率、延长患者生存时间的重要手段。

“靶”爱唤醒 多学科协作 优化胃癌诊疗新模式

随着我国的胃癌规范化诊疗水平的巨大进步，我国胃癌防治也已迈入精准时代。北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳教授介绍：从病理上看，胃癌并非一种单一的疾病，在所有胃癌患者中，约16.6%的胃癌患者为HER2阳性，每6名胃癌患者中就有1名HER2阳性胃癌患者。HER2阳性胃癌是一类独特的疾病亚型，癌细胞增长更快、侵袭性更强，这类患者病情也相对更容易恶化。

由于我国胃癌患者对HER2检测的认知度普遍较低，HER2检测率尚不足20%，这对患者制定个性化治疗方案影响很大。北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳教授呼吁：患者和医生重视HER2检测，并提高HER2检测的准确性，就可以更早的明确疾病类型，让患者接受更有效的“精准治疗”，改善患者生活质量，延长患者生存时间。

多学科诊疗是胃癌精准治疗的关键，上海交通大学医学院附属瑞金医院朱正纲教授指出：目前，临床多学科协作团队（multidisciplinary team MDT）是国际公认的主流肿瘤治疗模式，胃癌的治疗已经从单一的手术进入到以围手术期多学科协作的全新模式，MDT已经成为晚期胃癌诊疗体系中的标准模式，也是规范胃癌诊治的重要手段。MDT不但提高了胃癌的早期精准诊断率和治愈率，也可有效帮助胃癌晚期患者选择最适合的治疗方案，全面推动我国胃癌诊疗水平的不断跃升。

携手聚力 抗击胃癌 全国胃癌公众宣教活动启动

如何帮助癌症患者走出疾病阴霾，科学康复，已成为专家、患者、乃至整个社会共同关注的课题。北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席、中国抗癌协会康复分会主任委员史安利教授介绍到：今年仅仅是向胃癌宣战的一个开始，此后每年的11月29日“胃癌关爱日”都将会开展不同形式的胃癌关爱及科普宣教公益活动。未来我们将进一步通过普及胃癌防治知识，提高癌症患者对于疾病的认知，引导患者接受规范化治疗，提高治疗的依从性，并鼓励患者在亲友、康复组织等社会各界的关怀下，以积极、乐观的心态战胜癌症。

据介绍，除了当天的活动，今年的胃癌关爱日还将陆续在上海、广州、杭州、沈阳等地持续开展疾病宣教，此外，罗氏制药中国还将支持中国抗癌协会、北京爱谱癌症患者关爱基金会开展《中国胃癌患者疾病认知和就诊情况》调研，并支持建立胃癌关爱社区，帮助患者和医生们更便捷地在线上展开交流。

罗氏制药中国肿瘤第一事业部总经理钱巍表示：罗氏深耕中国25年，始终秉承“先患者之需而行”的宗旨，在为患者提供创新药品和个体化诊疗方案的同时，积极与政府、医疗机构及患者组织合作开展疾病认知公众教育活动。这次希望通过“胃癌关爱日”这一平台进一步推动全社会对胃癌的重视以及胃癌的规范化治疗，帮助到更多中国胃癌患者。“