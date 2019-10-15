秋冬季小儿哮喘高发 避免宝宝接触过敏原

近期随着气温下降，重庆医科大学附属儿童医院接诊了不少哮喘小朋友。专家提醒家长：呼吸道感染、过敏原暴露、气温突然变化等，是哮喘急性发作的常见原因。哮喘如不积极治疗，症状控制不佳或反复急性发作，可严重影响小朋友生活学习。

儿童哮喘易误诊

5岁的西西两个月前开始咳嗽，当地医院给予支气管炎治疗，治疗了近一个月，病情都不见明显好转。近日，妈妈决定带西西到重庆医科大学附属儿童医院呼吸专科检查，结果诊断为咳嗽变异型哮喘。

儿童医院呼吸中心罗征秀主任介绍，支气管哮喘（简称哮喘）是呼吸系统常见病、多发病，目前全世界约有3亿人罹患哮喘，我国哮喘受累人数超过3000万，儿童哮喘患病率已超过3%，部分儿童哮喘与成人哮喘，甚至与慢性阻塞性肺部疾病密切相关。

“儿童哮喘是一种慢性气道炎症，主要表现为呼吸急促、喘息反复发作，还有一些不典型的症状，如慢性咳嗽、胸闷等。哮喘可合并过敏性鼻炎、特异性皮炎等，如对哮喘认识不足，易被误诊。”罗主任说，像西西这样被误诊的慢性咳嗽患儿不在少数，由于哮喘表型复杂，临床表现及诱发因素个体差异较大，如对哮喘认识不足，易被误诊为支气管炎、喘息性支气管炎或肺炎等。哮喘反复发作不但导致患儿反复就诊，还可导致肺不张、胸廓畸形等不良后果，严重影响孩子生活质量，而儿童哮喘发病因素与遗传和环境有关。

过敏为什么会诱发哮喘？

初步诊断为哮喘后，西西做了过敏原检查，过敏原多项结果为阳性，尤其是尘螨，竟达到重度过敏。过敏为什么会诱发哮喘？罗主任解释道，哮喘发病因素包括遗传和环境两个方面。父母是哮喘患者，其子女不一定会患哮喘，但患哮喘的风险增加很多。除遗传因素，儿童期起病的哮喘患者1/2有婴儿湿疹、过敏性鼻炎、药物过敏史。过敏原可引起气道中各种炎症细胞释放炎症介质，加剧气道炎症，从而导致气道反应性增高，诱发哮喘。因此，与正常儿童相比，具有特应性体质（过敏体质）的儿童接触同样致敏的食物或药物，诱发哮喘的可能性明显增加。

鱼虾蟹牛奶是常见过敏源

罗主任列举了几类常见的过敏原。食入性：牛奶、鱼、虾、蟹、芒果、大豆、花生、鸡蛋等；吸入性：尘螨（引起哮喘、过敏性鼻炎和诱发哮喘加重的第一位重要原因，据有关资料统计：50%至95%的哮喘患者对尘螨过敏）、花粉、霉菌、动物毛屑、蟑螂、香烟等；接触性：染料、化妆品、乳胶制品等。

只有找到过敏原，才可能有效避免哮喘发作。过敏原结果阳性应重视该类过敏原，做到早期监测及干预，改善患儿家庭卫生环境，如定期洗晒衣被，保持室内通风、防止尘螨聚集，少接触毛绒类物，远离宠物等，可有效预防相应过敏原引起的哮喘发作。

另外，冷空气刺激也可能诱发哮喘发作，秋冬季出门可给孩子戴口罩避免冷空气吸入刺激。