运动风险测评发现“心病”蛛丝马迹

在猝死前数分钟或数小时常会发生心脏电活动的改变，以心率增快及室性心律失常为主。因室颤猝死的，常常先有室性心动过速，心脏骤停的生存率很低，因此预防及识别非常重要，关键的一步是如何识别高危人群。

运动风险评测有助于发现高危人群，并加以干预。运动功能评估对于患者的健康风险及身体素质是非常有用的筛检工具。首先录入每个人的健康档案，并对其健康状况进行分析，可作为慢性病、意外伤害、残疾、日常活动能力、生存质量状况等研究的基础资料。其次，运动风险评测还需全面地反映肌肉力量、柔韧性、心肺耐力、平衡能力及日常生活活动能力。而心肺运动试验则可以反映细胞呼吸功能的变化，是运动风险评测的金指标。

说到心脏性猝死，其主要为致命性心律失常所致。因此如果能提前监测到致命性的心律失常，即可提前预警。目前市面上有便携可穿戴式心电监测装置，可24小时实时监测佩戴者心电变化，通过手机即可监测心电信号。系统可实时监测患者身体状况，显示可能出现的风险，然后以心脏年龄和心血管患病风险来量化心血管的健康程度，为用户提供精准的风险预警，引导用户及早做出改善。

此外，还有便携式设备可测量佩戴者心率、血压、脉氧饱和度等指标，通过监测心率、脉氧饱和度等信号，计算用户心率、脉氧饱和度等情况，来衡量心血管的健康程度。这类设备包括各种手环、手表等，没有具体心电图数据，但相对方便，也是可选择的监测设备。如果心率过快、过慢、不齐、脉氧饱和度过低都是很危险的信号，需要及时就医。

抗心律失常治疗包括药物及手术治疗，其中埋藏式心脏复律除颤器（ICD）能改善一些高危猝死风险者的预后。ICD对无症状性非持续性室速、室颤及室速所致的心脏骤停、持续性室速或快速性心律失常引起的晕厥等患者预防心脏性猝死效果较好。文/胡菱（北京小汤山医院康复中心）