42岁前血脂高，对血管伤害大

受访专家：北京大学人民医院心内科主任医师、教授 刘 健

人们往往认为，控制血脂是老年人才需要重视的事。但山东大学公共卫生学院薛付忠等人研究发现，一个人的血脂变化轨迹显著影响心血管病发生风险，20~42岁是血脂干预的关键窗口期。青年人尤其要关注自身血脂问题，尤其是胆固醇水平，否则即便轻微超标，也会影响心脏健康。

该研究纳入近万名20~58岁体检人群，通过混合模型将血脂的3种指标——低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯放到一起评估。结果显示，血脂水平与心血管风险的发生具有累积效应。一个人42岁前，血脂升高速度对心血管病风险的影响更为显著。美国杜克大学临床研究院科学家的研究也显示，35~55岁的中青年人，即使胆固醇水平只是轻微超标，如果不加干预，每过10年，罹患心脏病的风险也会增加39%。

北京大学人民医院心内科主任医师、教授刘健说，2018年，我国发布的一项对9个省市进行的调查研究显示，18~34岁人群血脂异常率为30.25%，35~44岁人群为37.19%；男性比女性患病率高，城市人群比农村人群患病率高。可见，血脂异常率在青年阶段就已经非常高了。但在他们中间，血脂异常的知晓率和治疗率却不高。主要原因是，青年人往往忙于打拼事业，运动量逐渐下降，加之应酬较多，饮食过于油腻，更容易出现高血脂。但很多人未达到临床诊断标准，因此忽略了对血脂的调控。

刘健表示，心脑血管病以前确实大多发生于中老年人群，45岁以下发病者比较少见，但近些年来，临床上收治的脑梗患者逐渐年轻化，其中部分青年患者的危险因素为血脂异常。大部分人血脂异常是由于饮食不健康所致，比如吃得太甜、太油腻、嗜酒。因此，干预生活方式，关键就要控制饮食，比如做菜时少放糖、少吃甜品；馒头、米饭等主食有升高甘油三酯的作用，要控制主食总量；限制脂肪摄入量，比如炒菜少放油、少吃肥肉、动物内脏等，但鱼类脂肪对降低血脂水平有一定作用，可适量食用；限制饮酒，最好不喝。

除了控制饮食以外，也鼓励患者多运动，通过控制体重来降低血脂水平。青年人需要知道血脂异常的危害，了解自己的血脂情况，定期检测血脂指标。吸烟、饮酒、心血管病家族史、糖尿病的青年人，至少每年进行一次血脂检查。若已经发现血脂异常，除了调整生活方式，还应按照医嘱治疗，并且关注影响血脂的其他因素，比如血糖和血压、甲状腺疾病等，它们常常互为因果，“狼狈为奸”。（记者 李 爽）