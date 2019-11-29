中风后半年内，要练习说话

中国医科大学航空总医院康复医学科副主任 邱志勇

脑卒中除了具有高致死率和高复发率外，高致残率也不容忽视。有统计显示，存活下来的脑卒中患者中，近3/4合并有不同程度的残疾。语言能力衰退甚至丧失，就是严重后遗症之一。

脑卒中可造成患者脑血管堵塞、破裂，继而导致脑组织损伤。脑组织是人体的司令部，其内部分了很多区域，互相分工合作，不同区域主管不同功能，有的负责运动，有的支持思维，有的管理语言功能。如果脑卒中发病影响到患者的语言中枢和与其相关的神经，就会出现语言障碍，医学上称为失语症，表现为丧失理解和运用语言的能力。

临床发现，脑卒中致残的患者中，存在失语症的比例达1/3。根据脑组织受损部位不同，失语症有很多不同表现形式，不止说话不利索，还可能影响口语、书面语甚至手势交流。一般分为六方面功能障碍：1.听理解障碍，即语言理解障碍，听不懂别人的话；2.自发语言障碍，即语言运用能力丧失，不能用语言表达意思；3.复述障碍，不能复述别人的话；4.命名障碍，不知道周围的物体叫什么名字；5.阅读障碍，不能看书读报；6.书写障碍。

一般来说，失语症患者意识清楚、精神正常，只是脑组织损伤使其缺乏或丧失了理解及运用语言的能力，进而无法正常与人交流、参与社交活动，如果不及时治疗和康复，久而久之，容易产生抑郁症，还会对其他功能障碍康复造成不利影响。所以，积极进行失语症康复，使他们的说话、理解、阅读、计算、写字等能力部分或全部恢复，对于改善患者的日常生活能力，提高生活质量非常关键。

目前，康复医学理论普遍认为，语言康复有一个关键期，时间在患者发病后，大脑开始执行语言功能的3~6个月内。所以，建议脑卒中患者在能够开口说话的3~6个月内开始语言康复治疗，且越早越好，并按照专业康复医师的指导进行。如果等到病情完全稳定后再治疗，就已经失去了大脑语言网络重组的最好时机。医院有专业的语言治疗师，可对患者的语言能力进行筛查、诊断、评定和康复。在传统的失语症康复治疗方法中，Schuell刺激疗法、交流结果促进法、阻断去除法、功能重组法及针刺疗法等都有一定效果。如今，一些新兴的治疗手段，如低频脉冲电刺激、经颅磁刺激技术以及音乐疗法等物理疗法，也在临床治疗中得到广泛应用。▲