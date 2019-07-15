《柳叶刀》：中风成为国人“头号杀手”！这些是高危人群！

中风成为中国人死亡头号杀手！近日，国际权威期刊《柳叶刀》在线发表了2017年中国疾病负担研究结果。研究显示，中风、缺血性心脏病和慢阻肺是国人过早死亡原因的前三位。

研究由中国疾病预防控制中心副主任梁晓峰、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心副主任周脉耕等与美国华盛顿大学健康测量与评价研究所合作完成。

研究分析了1990年至2017年中国34个省份(包括港澳台)居民的死因变化，以及导致死亡的高危因素。研究根据寿命损失年数(因某种疾病少活了多少年)，从282类致死原因中找出2017年中国人的十大死亡原因，分别是：中风、缺血性心脏病、呼吸系统(气管、支气管、肺)癌症、慢性阻塞性肺病、肝癌、道路交通伤害、胃癌、阿尔茨海默病及其它痴呆症、新生儿疾病和高血压性心脏病。

我国脑卒中人数1000多万

中风是脑卒中的通俗说法，包括脑梗死和脑出血，是脑部血管病变造成的局部脑组织损害引发一种急性脑血管病。陕西省人民医院神经三科主任医师李锐解释，中风表现为语言不清、肢体无力、感觉异常、眩晕、头痛、走路不稳等。

《中国脑卒中防治报告(2018)》指出，我国40岁及以上人群脑卒中现患人数达1242万，每年196万人因脑卒中死亡。中风不仅发病率高，而且致残率高，复发率高，死亡率也高。

中风的致病危险因素有多种，包括高血压、糖尿病、血脂异常、房颤、不健康的生活方式(吸烟、酗酒、睡眠不足、缺乏运动等)。另外，有中风家族史、冠心病、偏头痛、口服避孕药、脑动脉炎、遗传性脑血管病也是脑卒中的危险因素。

更为严重的是，我国有糖尿病人近1亿，高血压患者2.7亿，血脂异常者4.3亿，超重和肥胖者2.4亿，吸烟者3.16亿，这些都是卒中的高危人群。李锐说道。

高危人群尤其要重视预防中风

对于中风的防控，李锐表示，高危人群尤其要重视。

高血压患者：做好血压监测是预防的基础，通过血压监测了解自己的血压波动；在医生指导下坚持药物或非药物治疗。

高血脂症患者：应注意控制血脂各项指标，尤其是低密度脂蛋白胆固醇。经检查若可服用降脂药，可通过药物来调节血脂。

糖尿病患者：应积极控制血糖，规律监测血糖，在医生指导下调整降糖药物。

房颤患者：房颤患者是脑卒中的高发人群，要重视抗凝等治疗以预防脑卒中。

普通人群也应该坚持健康的生活方式。适当的运动和锻炼；每天充足饮水，合理饮食，适量摄入动物蛋白质，如瘦肉、鱼类、禽类等；减少高脂高盐高糖食物摄入；增加新鲜蔬菜水果，提高钾摄入量；提倡戒烟，控制体重，防止过度劳累、杜绝不良生活方式。

李锐提醒，一旦出现口眼歪斜、一侧肢体无力、口吃不清等症状，要想到可能发生了中风，应立即拨打120尽快就诊，切忌自行服用阿司匹林等药物，以免病情加重，应让医生全面检查、评估病情，分秒必争挽救生命，减少残疾。