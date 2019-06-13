女性小中风，容易被误诊

清华大学附属北京清华长庚医院神经内科主任医师 武 剑 □ 杨郦鹏

脑卒中俗称中风，可能造成偏瘫、麻木、言语不清等功能障碍，是严重威胁人类健康的疾病。前不久加拿大多伦多大学进行的一项研究发现，相比于男性，女性患小中风更难被诊断出来。

小中风，也叫小卒中，从字面上就能明白，指的是症状相对较轻的脑卒中。虽然症状较轻，但小中风很容易被误诊。一般来说，中风的典型症状包括肢体无力、麻木、言语不清等，一旦出现这些症状，医生和患者都会很快考虑到脑卒中。但如果患者的症状不典型，比如只出现头晕、头痛、走路不稳、打嗝、呕吐、健忘等表现，或许医生优先想到的会是偏头痛、低血糖，甚至单纯的劳累等原因，不会立刻联想到小中风。

脑中风有典型症状，同样也有一些“不典型”的表现，需要人们精细判断。人脑的结构精细复杂，不同的脑区有不同的功能，故而损伤不同部位的脑结构，会出现各种相应表现的功能异常，比如小脑梗死，可出现头晕、行走不稳；颞叶梗死，可出现精神症状等。相对于无力麻木这种典型中风症状，头晕和精神症状等就显得不那么“典型”了。多伦多大学的研究发现，小中风正是容易出现这些“不典型”症状，因此容易被误诊为别的疾病。

为什么女性的小中风更易被误诊？其实，疾病在不同性别中的差异性一直是医学专家的关注内容。女性小中风更容易被误诊，原因在于以上“不典型”症状更易出现在女性身上。既往研究提示，偏头痛、心理压力在女性中更常见，脑中风的女性也比男性更多地表达出这些不适，这些不典型症状由此造成了女性小中风的误诊率升高。

小中风听上去仿佛不严重，但实际上，脑卒中是世界卫生组织2016年发布的人类死亡原因排名第二的疾病，其中就包括小中风。脑卒中发病急、可加重、易复发，及早规范治疗至关重要。高龄、吸烟、高血压、糖尿病、高脂血症等都是脑卒中的危险因素，具有上述因素的人需要格外注意。当感到身体不适时，虽然没有出现说话不清、麻木无力这些典型的中风症状，也需警惕脑卒中风险；女性人群有上述头晕、头痛和精神症状时，更应考虑小中风的可能，必要时应去医院请医生进行专业判断。