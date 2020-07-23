热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

孩子说话晚  或是自闭症

2020年07月23日08:07 来源：广州日报

　　近年来自闭症的发病率有逐年上升的趋势。孩子不说话或者说话晚，是得了自闭症吗？如何尽早发现自闭症的信号？广东省妇幼保健院康复科副主任技师吴满红来支招。

　　孩子不理人到处跑 竟是患上了自闭症

　　3岁2个月的豆豆是一个“很酷”的小男孩，平时基本“不需要”和小朋友一起玩。他经常不理人，叫他就像没听到一样。每次一出门，豆豆就像放飞了自我，到处跑来跑去，大人们不得不追着他的屁股跑，甚是费劲。不仅如此，他还经常自言自语，叽里呱啦地说一些别人都听不懂的话。

　　家人一开始觉得他只是说话晚，大一点自然就会了，不需要去医院看。但眼看他快要上幼儿园了，还不会说话，家人才不得不带他来医院看医生。经过评估、观察后，医生告诉豆豆妈妈：豆豆患上了自闭症。

　　吴满红介绍，自闭症在医学上称为孤独症谱系障碍（简称ASD），它是一组终生性的神经发育障碍症候群，以社会交往和社会交流缺陷，以及限制性重复性行为、兴趣和活动两大核心表现为特征。

　　目前自闭症的病因尚未明确，在治疗上也是一个国际性的难题，现大多采用系统综合性的干预方法，如结构化的教育、语言训练、针灸、磁疗等。而及早识别、及早干预、及早治疗可明显改善其症状。

　　提醒：留意孩子发出的这些信号

　　家长该如何早期发现孩子是否患有自闭症呢？吴满红指出，家长可从以下几个信号进行鉴别：

　　1.语言发育情况

　　婴儿期比较少有“啊”“呜”“哦”等对人的应答反应，少有咿咿呀呀或喃喃自语的发声。孩子一岁了仍对自己的名字毫无反应，问“妈妈在哪里”也不会去找寻，不会指认五官。两岁之后仍少有主动言语，还只是会说一些旁人听不懂的言语。常出现重复、刻板的单词或短语，代词应用混淆，经常出现一些无意义单词、新词等。

　　2.社会交往方面

　　自闭症儿童都存在社交能力差的问题。这类孩子对他人的指令经常毫无反应，对其他人的谈话经常没有兴趣，经常沉浸在自己的世界里，以致常被家长怀疑是否存在有听力障碍。另外他们常与他人无或仅有短暂的眼神对视，不看他人的脸，缺少手势、表情等，对陌生人毫无恐惧或陌生的感觉。

　　3.特殊的行为表现

　　此方面在婴儿期表现的可能并不是非常明显。但随着孩子的生长发育，有些自闭症儿童会表现出经常看手、玩手，常对一件玩具或物品特别感兴趣，如毛巾、车轮等，如果将之拿走则会出现激烈的哭闹或不安。

　　另外还有一些可出现怪异、重复、刻板行为，如转圈、用脚尖走路、重复开关门等。部分孩子还会出现过分烦躁、哭闹、睡眠过多或过少、挑食等行为。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn