孩子说话晚  或是自闭症

近年来自闭症的发病率有逐年上升的趋势。孩子不说话或者说话晚，是得了自闭症吗？如何尽早发现自闭症的信号？广东省妇幼保健院康复科副主任技师吴满红来支招。

孩子不理人到处跑 竟是患上了自闭症

3岁2个月的豆豆是一个“很酷”的小男孩，平时基本“不需要”和小朋友一起玩。他经常不理人，叫他就像没听到一样。每次一出门，豆豆就像放飞了自我，到处跑来跑去，大人们不得不追着他的屁股跑，甚是费劲。不仅如此，他还经常自言自语，叽里呱啦地说一些别人都听不懂的话。

家人一开始觉得他只是说话晚，大一点自然就会了，不需要去医院看。但眼看他快要上幼儿园了，还不会说话，家人才不得不带他来医院看医生。经过评估、观察后，医生告诉豆豆妈妈：豆豆患上了自闭症。

吴满红介绍，自闭症在医学上称为孤独症谱系障碍（简称ASD），它是一组终生性的神经发育障碍症候群，以社会交往和社会交流缺陷，以及限制性重复性行为、兴趣和活动两大核心表现为特征。

目前自闭症的病因尚未明确，在治疗上也是一个国际性的难题，现大多采用系统综合性的干预方法，如结构化的教育、语言训练、针灸、磁疗等。而及早识别、及早干预、及早治疗可明显改善其症状。

提醒：留意孩子发出的这些信号

家长该如何早期发现孩子是否患有自闭症呢？吴满红指出，家长可从以下几个信号进行鉴别：

1.语言发育情况

婴儿期比较少有“啊”“呜”“哦”等对人的应答反应，少有咿咿呀呀或喃喃自语的发声。孩子一岁了仍对自己的名字毫无反应，问“妈妈在哪里”也不会去找寻，不会指认五官。两岁之后仍少有主动言语，还只是会说一些旁人听不懂的言语。常出现重复、刻板的单词或短语，代词应用混淆，经常出现一些无意义单词、新词等。

2.社会交往方面

自闭症儿童都存在社交能力差的问题。这类孩子对他人的指令经常毫无反应，对其他人的谈话经常没有兴趣，经常沉浸在自己的世界里，以致常被家长怀疑是否存在有听力障碍。另外他们常与他人无或仅有短暂的眼神对视，不看他人的脸，缺少手势、表情等，对陌生人毫无恐惧或陌生的感觉。

3.特殊的行为表现

此方面在婴儿期表现的可能并不是非常明显。但随着孩子的生长发育，有些自闭症儿童会表现出经常看手、玩手，常对一件玩具或物品特别感兴趣，如毛巾、车轮等，如果将之拿走则会出现激烈的哭闹或不安。

另外还有一些可出现怪异、重复、刻板行为，如转圈、用脚尖走路、重复开关门等。部分孩子还会出现过分烦躁、哭闹、睡眠过多或过少、挑食等行为。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）