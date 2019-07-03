长期紧张不运动，当心高血压

国家老年医学中心、北京医院心血管内科主任医师 齐 欣 □ 博士研究生 郑裴裴

上了年纪，怎么判断自己是否属于高血压的高危人群？凡具有下列危险因素之一者，就属高危人群。

第一，父母双方或一方有高血压病史。父母均有高血压，子女约有1/3患病几率；双亲中只有一方患高血压，子女患病几率约1/5。

第二，超重和肥胖。超重者的发病风险是体重正常者的1.16~1.28倍。腹型肥胖与高血压的关系尤为密切。如果体重指数（BMI）≥24，或者男性腰臀比（腰围/臀围）＞0.9、女性腰臀比＞0.85，高血压风险大。

第三，高盐饮食。每日食盐摄入量超过10克者，盐中过多的钠会导致血压变高。世界卫生组织建议，每人每天食盐摄入量不超6克。

第四，过量饮酒。男性每天饮酒41~60克，女性饮酒21~40克为“危险饮酒”；男性每天饮酒60克以上，女性饮酒40克以上为“有害饮酒”，上述统称为“过量饮酒”。饮酒过量者高血压的发病率明显高于不饮酒者。饮酒量越大，患病几率越高。饮烈性酒者的血压比饮啤酒或葡萄酒者更高。

第五，长期精神紧张。若是长时间让自己处于精神紧张状态，如焦虑、担忧等，很容易导致高血压找上门。这主要与交感神经激活引起血压升高有关。要是平时不爱运动，高血压发病几率更大。

第六，血压值偏高。如果您的收缩压130~139毫米汞柱，和/或舒张压85~89毫米汞柱，同时较之前升高，那么就得警惕高血压了。

第七，其他因素。如合并糖尿病、血脂异常等，均需警惕并定期检测血压。▲