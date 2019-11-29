国家卫生健康委指导有关地方加强鼠疫防控

国家卫生健康委网站11月28日发布消息称，11月12日，北京市确诊来自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗的2例肺鼠疫病例后，国家卫生健康委高度重视，支持指导北京、内蒙古两地加强病例救治和疫情监测，同时强化内蒙古当地的疫源调查和应急处置等综合防控措施，并依法及时公开疫情信息，面向公众开展健康科普，确保人民群众身体健康。当前，各项工作正在有力有序落实。

目前，2名肺鼠疫病例仍病情危重，国家和北京市联合医疗专家组正在全力救治。其所有密切接触者已于11月21日全部解除隔离医学观察。

内蒙古乌兰察布市化德县于11月16日确诊的1名腺鼠疫病例，继续在当地医院隔离治疗，总体情况平稳，其密切接触者已于11月23日全部解除隔离医学观察。乌兰察布市四子王旗于11月27日确诊的1名腺鼠疫病例，目前正在当地医院隔离治疗，总体情况平稳，其4名密切接触者在当地进行隔离医学观察，无发热等异常。目前，全国无其他新增鼠疫病例报告。

据悉，鼠疫是由鼠疫耶尔森菌感染引起的自然疫源性传染病，既往以腺鼠疫、肺鼠疫较为常见。腺鼠疫主要表现为发热、局部淋巴结肿大。腺鼠疫主要因染疫跳蚤叮咬而感染，偶见剥食染疫动物或以其他方式直接接触染疫动物时经人破损皮肤侵入感染。肺鼠疫主要表现为高热和呼吸道感染症状，可通过呼吸道传播，感染性强，病死率高。

内蒙古存在较大面积鼠疫自然疫源地。专家提示：鼠疫可防可控可治，在疫情发生地区，要做到“三报三不”，即报告病死老鼠、野兔等，报告疑似鼠疫病人，报告不明原因高热病人和突然死亡病人；不私自捕猎疫源动物，不剥食可疑疫源动物，不私自携带可疑疫源动物以及产品出疫区。（记者张磊）