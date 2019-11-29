北京口腔医院将 整体迁至丰台花乡
北京口腔医院院长白玉兴日前在2019“院长对话·北京市属医院院长”节目中透露，未来，北京口腔医院将整体迁建至花乡地区，再次与老邻居天坛医院毗邻而居。目前，北京口腔医院已完成开工奠基，正在和有关部门进行土地交接工作。
为配合履行天坛公园申遗承诺、落实第三阶段城南行动计划等要求，北京口腔医院将整体搬迁，继续发挥三甲口腔专科医院优势，让更多的百姓享受到方便、安全、优质的口腔医疗服务。口腔医院新址总投资17亿，预计2023年建成。
目前，北京口腔医院属于一院两址，在王府井商业街北口的锡拉胡同11号还有北京口腔医院的王府井部。
口腔医院为了解决患者第一次就诊的困难，专门设立了“免费初筛门诊”，帮助患者解决牙体牙髓、修复、牙周该挂哪个科的问题。（记者 蒋若静）
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