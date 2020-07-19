北京市中风险地区仅剩丰台花乡一地

7月17日，本市新增无症状感染者1例，目前尚在观察的无症状感染者18例；本市中风险地区仅剩丰台区花乡（地区）乡；

包括百事工厂在内的24家涉疫单位已恢复经营；本市将有序推进低风险地区影剧院开放经营……

北京第155场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日召开，北京市发改委副主任李素芳、北京市卫健委新闻发言人高小俊等出席发布会，回应市民关切。

本报讯（记者 武文娟 蒋若静 李泽伟）昨天下午，本市第155场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上了解到，丰台区马家堡街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。截至昨日，全市有中风险地区1个，为丰台区花乡（地区）乡，全市其他区街乡均为低风险地区。

根据北京市卫健委通报，7月17日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例，已连续12天无新增确诊病例报告，新增无症状感染者1例；治愈出院病例13例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

针对备受关注的无症状感染者有无传染性等问题，北京地坛医院感染中心副主任、感染二科主任陈志海在会上给出答案，他表示，新冠病毒无症状感染者是指呼吸道分泌物新型冠状病毒核酸检测阳性，但无临床症状、胸部CT检查无病毒性肺炎改变者。无症状感染者主要是在对新冠患者密切接触人群的检测及自觉有感染新冠病毒可能而主动检测者中发现的。无症状感染者可能进展为临床病例，也可能一直不出现临床病症而成为隐性感染者。

与新冠肺炎患者一样，无症状感染者在鼻咽部也存在新冠病毒，因此无症状感染者也可能存在一定的传染性。无症状感染者的病毒载量与新冠患者相近，但无症状感染者因没有咽痛、咳嗽、喘憋等呼吸道症状，排出的飞沫较少，所以传染性可能低于有症状的患者。由于无症状感染者也具备一定的传染性，甚至可能发展成病人，所以无症状感染者也要进行隔离观察，以避免疫情扩散。如果进展为临床患者，也可以及时发现和治疗。隔离观察满14天且核酸检测阴性的无症状感染者，可解除集中医学观察，核酸检测仍为阳性且无临床症状者需继续集中医学观察。

截至昨日，北京地坛医院还有18例无症状感染者正在进行医学观察。

重点

百事工厂等24家涉疫单位恢复经营

在昨天下午的发布会上，北京市发改委副主任李素芳介绍了本市复工复产的相关情况。

李素芳表示，从目前掌握的情况看，此次疫情共涉及复工复产单位77家，先后有57家采取了关停处置措施，在进行科学全面评估后，已有24家单位恢复经营，其中包括聚集性病例涉及的百事工厂、合景领汇长安工地等3家单位。

为了推动临时关闭的涉疫企业尽快复工复产，本市制定了《疫情关联的生产经营场所复工复产工作指南》，按照“风险可控、程序法定、科学评估、分级分类、及时恢复”的原则，统筹考虑疫情防控、稳定、舆情等风险，遵循防疫专业机构对疫情传播规律和防控措施的科学判断，区别具有疫源地性质、聚集性疫情、散发疫情和关联疫情的生产经营场所，按事权分级处置。按照“谁决定谁解除”和“属地负责”的原则，明确发生聚集性疫情、有窗口性质、服务性质、涉众特点的单位恢复生产经营报属地区政府决定；具备封闭管理条件的，在落实内防内控前提下可边处置边恢复。同时，明确在风险可控、条件具备的基础上，第一时间帮助企业复工复产。

李素芳说，截至7月16日，全市“五类”规上企业整体复工率为98%。其中，重点商务楼宇、规上工地、规上工业企业、规上超市复工率基本达到100%，与疫情前持平；规上餐饮复工率为91.1%，比疫情前降低1.8个百分点；“五类”之外的果蔬商店、便利店、烟酒店、美容美发店、小作坊、洗染店、修理店等各类门店总体复工率达到91.9%。

有序推进低风险地区影剧院开放

李素芳还介绍，本市完善机制、落细措施，加快推动复工达产。比如，进一步细化完善“暂不开放、有条件开放、自主开放”清单，按照国家有关要求，积极研究、有序推进低风险地区影剧院和演出、娱乐及互联网上网服务营业等场所的有序开放经营活动。值得一提的是，本市还在探索建立复工复产场所环境检测常态化机制。近期，北京经济技术开发区启动常态化环境检测试点，按照“每日一检、企业自采、每企5点、上门收样”办法，对园区楼宇、规上工业企业50家单位先行实施环境常态化检测。

为落实落细防控措施，本市要求各单位加强员工健康监测。禁止员工“带病上岗”，一旦发现员工出现发热、呼吸道等症状，如实报告、主动就医。在加强出入登记管理方面，要充分发挥“北京健康宝”技术支撑作用，推动“扫码登记”“凭码通行”的全面应用，将所有进出工作场所的人员纳入风险管理。此外，还要加强重点人群动态排查，持续加强餐饮、快递、宾馆酒店、家政、美容美发等涉众面广、感染风险高的公共服务行业人员的排查，及时开展核酸检测，并根据需求配备智能体温计。 本组文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟

提示

接种疫苗应避开人流高峰

在昨天的发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，北京450家常规免疫规划门诊在疫情期间没有中断服务，持续提供安全优质服务。截至6月底，全市儿童免疫规划疫苗接种211.8万人次，接种率为99.8%，总体接种率略高于去年同期99.4%的水平，全市预防接种服务持续保持良好平稳扎实局面。他建议市民，可通过网络或电话等形式就近联系预防接种门诊预约接种，合理安排接种时间、时段，避开人流高峰，减少人员聚集。

截至目前，北京市纳入免疫规划的疫苗可预防疾病已达18种，是目前扩大免疫规划疫苗种类最多、覆盖人群最广的省市之一。下一步，本市在抓实抓细常态化疫情防控的同时，继续稳步推进免疫规划疫苗接种工作，持续落实疫情常态化防控要求，加强接种场所日常通风消毒、测温、验码、保持一米线等措施，保障各接种点环境安全，为受种者提供安全的接种服务。高小俊提醒，广大市民可通过网络或电话等形式就近联系预防接种门诊预约接种，合理安排接种时间、时段，建议避开人流高峰，减少人员聚集。

文/本报记者 武文娟 蒋若静 李泽伟