口干舌燥，咽喉痛，赶紧喝润燥茶
秋末冬初气候比较干燥，燥邪容易从口鼻而入侵犯人体，从而产生鼻咽干燥、干咳少痰、皮肤干燥、失眠、便秘等症状，针对这些情况当以“润”为主。广州市第一人民医院药学部中药师卢兰芳推荐几款防燥养生茶，有需要的人群赶紧喝起来。
西洋参茶
【材料】西洋参3克，麦冬1克。
【制法】将西洋参切片或切段，和麦冬一起加水煮沸后用文火煮约1小时即可。
【功效】西洋参补气养阴、清火生津，加麦冬可增强西洋参之滋阴生津润肺的功效。
提醒：西洋参茶主要用于气阴两虚而实火内盛者及肺肾阴虚火旺者。因此，如果患有虚寒病的患者应该注意，尽量不要饮用西洋参茶。另外，西洋参及西洋参制品每日用量5克足矣，切勿乱自服用。
菊花茶
【材料】干菊花3-5g、金银花3-5g、甘草2g。
【制法】将干菊花泡茶饮用，也可将菊花与金银花、甘草同煎代茶饮用，煎煮时间不能太长。
【功效】菊花茶可清热解表，清肝明目。适宜在秋天感冒、发热、微恶风热、口干、尿黄、舌质红、苔薄黄时饮用，也可用于高血压初期出现头痛、目赤等症状时饮用。
二子茶
【材料】决明子50克，枸杞子15克，冰糖50克。
【制法】将决明子略炒香后捣碎，与枸杞子、冰糖共放茶壶中，冲入沸水适量，盖闷15分钟代茶饮用。
【功效】益肝滋肾、明目通便，适宜于高血压引起的头晕目眩、双目干涩、视物模糊、大便干结等症状。
山楂茶
【材料】每天用鲜嫩山楂果1枚泡茶饮用，也可用干品每次3~5克代替。
【功效】山楂有消食导滞、活血化淤的作用。经常饮用山楂茶，可降低血脂，调节血压。
提醒：如果肠胃疾病的患者最好不要空腹服用山楂。正常人在服用山楂的时候也需要注意用量，千万不能够一次性服用过多，否则不仅不能够起到减肥以及降脂的作用，甚至还有可能导致身体出现慢性肠胃病。
（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）
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