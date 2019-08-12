夏日运动后，喝西洋参石斛饮

佛山市中医院营养科主任中医师 潘 永

运动后出一身汗很畅快，但天气炎热时运动，难免会口干口渴。比起用碳酸饮料、运动饮料解渴，不妨泡制一款适合夏日运动喝的西洋参石斛饮，既能益气养阴、生津止渴，又可清热消暑，迅速补充能量。

具体做法为：取西洋参15克、铁皮石斛15克、冰糖50克，西洋参切成薄片或打粉，与铁皮石斛一起煲20分钟左右，煲好后放入冰糖调味，盖好盖子焖至溶化，即可当饮料饮用。

方中，西洋参是主药，在益气提神、缓解疲乏、提高抵抗力、改善体质方面有着显著功效。西洋参与其他常用的传统人参，如红参、高丽参、党参等有明显区别，其性凉而补，质地甘润，入心、肺、肾经，有补气扶正、润养五脏、养胃生津却温而不燥的特点，可除烦躁、清虚火、扶正气、抗疲劳，有“无参火”之称。中医认为，凡是欲用人参但不受人参之温补者，皆可用西洋参代替。铁皮石斛为石斛中之上品，被称为滋阴圣药，其味甘性微寒，入肺、胃、肾经，能滋阴清热、生津养胃、明目强腰。冰糖味甘性平，入肺、脾、胃经，在本方中并非只起“甜味剂”的作用，它还有补中益气、和胃润肺、养阴生津的功效。西洋参与铁皮石斛堪称“黄金搭档”，两者在滋阴清热、生津止渴方面功效相似，共用能产生协同作用，最适合夏季运动后大汗淋漓、咽干口渴时饮用，还可清热解暑。中医认为，气与津液一阳一阴互相依存，汗出太过则气随汗脱，导致气阴两虚，人体感到非常疲劳，抵抗力下降，而西洋参石斛冰糖饮并非单纯生津止渴，而是养阴不忘益气，使阴阳重新达到平衡。

本方除作为夏日运动饮料外，还适合热病恢复期烦渴欲饮、身倦乏力、心烦不宁等病后体弱者饮用。▲