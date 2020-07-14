共建呼吸品类大市场 以岭药业发布2020连花战略发展计划

2020年7月13日，以岭药业在西湖论坛举行连花清咳片·连花系列新品上市发布暨2020连花战略计划启动仪式，提出以“连花”品牌为引领的品类发展战略，借助连花清瘟品牌势能做强做大呼吸品类，与连锁企业合作共赢、携手前行，全方位守护大众呼吸健康。

连花清咳片·连花系列新品上市发布暨2020连花战略计划启动仪式现场

疗效铸就品质，连花品牌深入人心

“连花”品牌源于连花清瘟。连花清瘟是以岭药业研发生产的治感冒抗流感创新中药。自问世以来，从甲型流感、乙型流感、禽流感到新型冠状病毒性肺炎，在这十几年我国发生的病毒传染性重大公共卫生事件中，连花清瘟20余次获得国家层面诊疗方案推荐。“生于非典、用于感冒流感、成长于新冠”的连花清瘟，由于其确切的疗效、科学严谨的临床证据，在抗击疫情中发挥了重要作用，品牌价值得到了极大提升。

连花清瘟的研发始于非典，在以岭医药研究院科研团队的努力下，连花清瘟胶囊快速通过国家药品监督管理局新药审评，获得新药证书和生产批件。

在本次抗击新冠肺炎疫情中，连花清瘟被列为国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》（试行第四/五/六/七版）推荐用药，成为国家推荐的防治新冠肺炎的“三药三方”之一。鉴于连花清瘟确切的基础实验和临床研究证据，经国家药品监督管理局批准，在说明书中增加了治疗新冠肺炎适应症。

而且，面对国际上日益严重的新冠肺炎疫情，作为现代中医药的代表，连花清瘟胶囊对新冠肺炎病毒的抑制作用获得了海内外的一致认可。疫情发生以来，连花清瘟已在泰国、厄瓜多尔、新加坡、老挝四个国家快速通过审批，完成注册。截至目前，已在加拿大、印度尼西亚、莫桑比克、巴西、罗马尼亚等9个国家和中国香港及澳门地区获得了上市许可。

坚持品牌引领，构建连花呼吸健康品类

如何将“连花”的品牌势能转化为市场动能？以岭药业副总经理纪珍强在致辞中表示，以岭药业将通过产品赋能、学术赋能、服务赋能等多方面的战略计划和活动形式，为零售市场和消费者提供更有疗效、有品质的连花系列新品，为连锁带来客流提升与品牌提升。

以岭药业副总经理纪珍强致辞

以“连花”品牌为引领的连花呼吸品类系列新品闪耀西湖论坛，包括连花清咳片、双花草珊瑚含片、连花系列消杀产品、连花系列防护产品，构建了从药品到健康产品、消杀用品、防护产品的呼吸产品矩阵。

连花清咳片是继连花清瘟之后，以中医络病理论为指导，集合传统经典名方及临床实践研制的又一呼吸系统独家专利创新中药。不过，二者虽为同胞姊妹，却功效不同：连花清瘟重在治外感，广谱抗病毒，退热抗炎；连花清咳片重在治肺部炎症和咽部炎症引起的咳嗽。

连花清咳片具有宣肺泄热，化痰止咳功效。新冠疫情期间连花清咳片获批河北省院内制剂，用于新冠肺炎疫情防控使用，独特的临床疗效更是获得了国家药品监督管理局的认可和批复。药效研究证实，连花清咳片具有阻断以气道炎症反应为核心的级联反应链的独特药效作用，广谱抗病毒、抑菌抗炎，镇咳化痰，解痉平喘，突出的免疫调节作用，为急性气管-支气管炎患者提供了一种新的治疗选择。

赋能品效合一，工商合作守护大众呼吸健康

以岭药业OTC市场部经理赵军旗在作《2020连花战略计划》主题发言时表示，以岭药业将以“连花品牌引领，连花品类支撑，立足呼吸防护，提供全面保护”，并用疗效铸就品质，用品质成就品牌，用品牌引领消费。

具体而言，以岭药业将通过品牌、产品、学术、服务、生态圈等品效合一的赋能举措，与连锁客户携手做大做强呼吸品类，促进药店连锁增量的同时助力药店连锁社会化品牌建设。

品牌赋能：特有的连花品牌背书，能有效提升消费者对连花呼吸品类系列产品的认知度和接受度；同时在品牌的带动下，将以岭品牌和连锁品牌共同打造，实现品牌共赢。

产品赋能：以岭药业将以连花清瘟、连花清咳片、连花消杀系列、连花防护系列以及双花草珊瑚含片为支撑构建系统的呼吸消杀防护品类，带给连锁更完整的品类结构和更高的客流量，提升连锁药店的利润。

学术赋能：以岭药业28年的发展，在理论、科研、临床等方面积累了大量的资源，完善的络病理论体系，健全的临床科研队伍，系统的专家科普组织，为零售终端提供全方位的科普培训和学术赋能，为药店店员和会员提供线上线下系统的呼吸疾病教育服务。

服务赋能：以岭药业联合有关协会、学会等公益组织，与连锁企业共同发起系列公益活动，如知感冒·防流感、全民科普公益行等，与战略合作连锁企业一起，提升对会员的服务价值，为满足人民群众对健康美好生活的向往做出积极贡献，对药店连锁社会化品牌的提升发挥积极促进作用。

生态圈赋能：以岭药业将市场化洞察数据和连锁进行共享，在品牌运作、品类共建、线上线下联动等方面，充分发挥协同效应，整合科研、临床、生产、品牌、渠道、终端优势资源，打造助力药店抢占呼吸品类市场的全新模式。