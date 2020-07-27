近日，国家呼吸医学中心成立大会在中日友好医院召开，中国医学科学院-北京协和医学院校长王辰担任中心主任。

大会宣读了全国政协副主席兼秘书长李斌、国家卫生健康委主任马晓伟对国家呼吸医学中心成立的重要批示。国家卫生健康委医政医管局副局长周长强，北京市卫生健康委主任雷海潮，国家心血管病中心主任、中国医学科学院阜外医院院长胡盛寿，国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷，国家呼吸医学中心主任、中国医学科学院-北京协和医学院校长王辰及中日友好医院孙阳院长出席大会并发言。国家卫生健康委医政医管局王毅处长、科教司刘桂生处长、顾金辉处长，北京市朝阳区卫生健康委李靓主任，呼吸界专家代表及全国呼吸专科联合体单位代表参会，共同见证这一中国呼吸学科发展的里程碑事件。

国家卫生健康委医政医管局副局长周长强、北京市卫生健康委主任雷海潮、中国医学科学院-北京协和医学院校长王辰、北京市朝阳区卫生健康委主任李靓、中日友好医院院长孙阳、中日友好医院党委书记周军共同为国家呼吸医学中心揭牌。

全国政协副主席兼秘书长李斌批示，中日友好医院在抗击疫情的斗争中，派出164人组成的医护团队赶赴武汉开展防治工作，为打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献。国家呼吸医学中心的建立对医院的学科建设和医疗能力提升具有重要意义，希望中日友好医院以此为契机，不断改革创新、追求卓越，切实发挥国家呼吸医学中心在呼吸与危重症专业领域的引领作用，努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。国家卫生健康委马晓伟主任在批示中要求中日友好医院要发挥国家呼吸医学中心在医教研防和管理等方面的示范引领作用，不断提高我国呼吸疾病的防治能力，为建设优质高效的医疗卫生服务体系做出积极贡献。

国家卫生健康委医政医管局副局长周长强在发言中指出，国家呼吸医学中心的设置意义重大，一方面有助于统筹国家呼吸病防治，尤其能为今年秋冬季节新冠肺炎防控提供强大的呼吸学科保障。另一方面，还有利于提升慢阻肺、哮喘、肺炎、肺癌、肺栓塞等常见、多发性的呼吸疾病的防诊治能力，极大地促进国家呼吸学科的发展。希望中日友好医院按照国家中心的布局，团结全国呼吸界专家，一起努力，共同推进呼吸学科的发展，提升学科防诊治能力，造福更多百姓。

北京市卫生健康委主任雷海潮谈到，中日友好医院在SARS、新甲流、新冠肺炎等历次疫情中均为北京市及全国的防控工作做出了重要贡献。新冠疫情尚未结束，希望医院提前布局谋划，科学防控，进一步完善平战结合和危机应对机制，在国家卫生健康委和北京市主管部门领导下，履行好医疗机构国家队的责任，为首都疫情防控、为人民群众提供安全的医疗服务做出新的努力。特别希望中日友好医院继续保持对外籍患者治疗的优势，提升北京国际大都市的地位与影响力。

国家呼吸医学中心主任、中国医学科学院-北京协和医学院校长王辰强调，我国呼吸疾病危害严重，但防治能力不足，长期以来成为国家疾病防治及健康促进整体工作的“短板”，而新冠疫情的突然暴发更凸显了人民群众对呼吸疾病防治能力整体提升的迫切需求。国家呼吸医学中心的设立，体现了国家对呼吸学科发展的高度重视。中心一定在前期工作的基础上，发挥自身优势，引领呼吸学科发展，团结呼吸学界同道，共同努力，提升呼吸疾病防治水平，为广大人民群众的健康与福祉不懈努力。

国家呼吸医学中心常务副主任、中日友好医院副院长曹彬在会上介绍了国家呼吸医学中心的组织架构与建设方案。胡盛寿院士、赫捷院士应邀分别介绍了国家心血管病中心和国家癌症中心的建设经验，并为国家呼吸医学中心建设提出了宝贵建议。

根据相关资料显示，为进一步完善全国和区域优质医疗资源配置，促进医疗水平同质化，助力建设符合我国国情的分级诊疗制度，国家卫生健康委自2017年开始启动国家医学中心规划设置工作。根据国家呼吸医学中心设置标准，经过严格遴选，国家卫生健康委决定分别以中日友好医院为主体设置国家呼吸医学中心、以广州医科大学附属第一医院为主体设置国家呼吸医学中心（广东），共同构成国家呼吸医学中心。

按照规划，国家呼吸医学中心将努力加强自身建设，切实履行职责，使预防医疗、教育培训、科研攻关的体系与能力达到国际先进或领衔水平，引领国内呼吸学科发展，促进全国呼吸疾病医疗资源均衡化和均质化，为国家防治呼吸疾病和应对新发呼吸道传染病等突发公共卫生事件提供强有力支撑，做好政策咨询。