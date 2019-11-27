奶粉中检出矿物油 还能放心吃吗

对于无法母乳喂养的宝宝来说，奶粉是他们最重要的口粮。然而，德国“食品观察”组织最近发布的检测报告显示，4种德国的奶粉中有3种检测出芳香烃矿物油；在12种购自法国和荷兰的奶粉产品中，有5种检测出芳香烃矿物油。这些受影响奶粉中的芳香烃矿物油含量在每公斤0.5毫克至3毫克之间。

很多爸爸妈妈看到这个消息后非常担心。奶粉中为什么会有矿物油？它对宝宝有什么样的危害？已经买回家的奶粉中有矿物油吗？以后还能放心给宝宝吃奶粉吗？为了解答宝爸宝妈们的疑惑，今天我们就好好聊聊矿物油的知识。

矿物油是一个大家族

矿物油（MOH）是一类脂溶性物质。“一类”代表着矿物油并不是一种物质，而是一个庞大的家族。

矿物油可分为饱和烷烃矿物油(MOSH)和芳香烃矿物油(MOAH)。而按照黏度又可分为低黏度、中黏度和高黏度三类，一般规律是碳原子越多，分子量越大，黏度越大，毒性越小。

矿物油既有工业用途，如用于汽油、柴油等；也有在食品中应用的，食品中最常见的就是石蜡。除此之外，生活中很多化妆品都有矿物油，比如各种保湿油、卸妆油、护肤品等，其实都有矿物油，矿物油在药品中也有很多应用。

食品中的矿物油主要来源于食品包装

那么，奶粉中为何会有矿物油？事实上，在食品工业中，矿物油是可以使用的，一方面是作为食品添加剂使用的，一方面在包装材料中也广泛使用。

联合国食品添加剂联合专家委员会对食品级矿物油做过详实的安全性评价，确定了某些矿物油可用于食品。

欧盟允许使用于可可、巧克力制品以及其他糖果制品，包括口气清新类糖果、口香糖。

美国也允许矿物油在糖果、焙烤食品、大米等食品中使用。

中国允许矿物油作为加工助剂使用，常作为消泡剂、脱模剂、防粘剂、润滑剂等用在发酵食品、糖果、薯片和豆制品的加工中，如糖果、鸡蛋的被膜剂。

欧洲食品安全局曾对市场上的食品进行调查发现，几乎所有食物均或多或少含有矿物油，平均含量最高的食物分别是糖果（不含巧克力）、植物油、鱼类产品（鱼罐头）、油籽、动物脂肪、鱼肉、坚果等。

调查发现，食品中的矿物油主要来源于食品包装、食品添加剂、加工助剂和润滑剂。食品包装可能是最大的来源。

奶粉中有矿物油，最可能是通过印刷油墨经过包装材料进入到食品原料和食品中的。看看我们现在的奶粉，都会用各种包装纸、包装罐，包装罐上又会用油墨印刷上好看的图案和文字，这些油墨中的矿物油难免就会进入食品中。所以，奶粉中检出矿物油也是情理之中的事情。

奶粉中微量的矿物油不会危害宝宝健康

对于宝爸宝妈来说，最关心的还是是否安全，毕竟奶粉可是宝宝们的口粮。其实，从目前来看，大家不用太担心。

首先，尽管矿物油难免会进入我们的食品，但是在食品中检出的矿物油一般含量都不高，可能的风险还是很低的。

其次，矿物油是可以作为食品添加剂使用的。与其他允许使用的食品添加剂一样，只要是符合国家标准、合理使用矿物油都是安全的。

矿物油是一种脂溶性的物质，可在人体内的脂肪组织内蓄积，所以人们担心它是否会危害身体健康。

2012年，联合国食品添加剂联合专家委员会将矿物油分为高黏度矿物油和低黏度矿物油，提出高黏度矿物油的每人每天安全摄入量是0至20毫克/公斤体重。

欧洲食品安全局则认为毒性与矿物油的黏度有关，并设定高黏度矿物油和中黏度矿物油的安全摄入量为 12毫克/公斤体重。

当然，矿物油的组成太过复杂，不同类型的矿物油相差很大。而现实的矿物油又可能是不同结构的混合物，简单套用这个指标也不合理。

欧洲食品安全局的专家评估报告中指出，矿物油的实际摄入量在0.03至0.3毫克/公斤体重的范围，儿童的摄入量要高一些。纯母乳喂养的婴儿，摄入量大概在0.3至0.5毫克/公斤体重的范围。一般而言，这些矿物油中大概有15%至35%是“芳香烃矿物油”。从这个数据来看，欧洲婴儿每天摄入的芳香烃矿物油大约在0.05至0.18毫克/公斤体重的范围。

检测中芳香烃矿物油含量最高的奶粉含量是3毫克/公斤，按照这个量推算，可以得出，通过奶粉摄入的矿物油，并不比纯母乳的婴儿摄入的矿物油更多，所以说，可以认为这点矿物油并不会对宝宝的健康产生危害。

奶粉中的矿物油不是“非法添加”

值得一提的是，奶粉中的矿物油不是“非法添加”的，添加它对于厂家来说毫无好处。

奶粉中的矿物油是奶粉加工过程中带来的，有可能是来源于“加工助剂”，也可能来自包装材料。我们无法避免，只能尽量减少，相关标准中对食品包装材料中矿物油的迁移量是有限制的。

最后总结一下，从目前的科学数据来看，食品中可能存在的矿物油对于健康的风险很小，大家不用太担心，奶粉该吃还是得吃。此外，奶粉则应注意在正规渠道购买。文/阮光峰（营养师）